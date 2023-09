Grenzgänger Alvaro Bautista: «Dann bleib ich zuhause»

Was die Pace betrifft, hätte Weltmeister Alvaro Bautista alle drei Superbike-Rennen in Magny-Cours gewinnen müssen – doch es kam anders. Mit der Entwicklung des Wochenendes ist er dennoch zufrieden.

«Nicht schlecht», grinste Alvaro Bautista nach seinem überragenden Sieg im zweiten Hauptrennen am Sonntag. «Den Donnerstag verbrachte ich noch auf der Toilette, jetzt stand ich auf dem Podium ganz oben.»



Der Spanier litt in der Woche vor Magny-Cours an Magen-Darm-Problemen, erst am Freitag ging es gesundheitlich aufwärts. Auf der Strecke war davon nichts zu sehen, Bautista war auch in Frankreich pfeilschnell.

Die Pole-Position verpasste er gegenüber Überraschungsmann Garrett Gerloff (Bonovo BMW) um winzige 0,059 sec. Im ersten Rennen am Samstag kämpfte Bautista mit Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) um die Führung, als in der dritten Runde plötzlich der Motor seiner Ducati ausging. Alvaro konnte seine Maschinen wieder starten und preschte vom letzten Platz noch bis auf Position 10 nach vorne.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gardner und Öttl © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Im Sprintrennen wurde der 38-Jährige hinter Toprak Zweiter und hatte viel Glück, dass er für die Torpedierung seines Teamkollegen Michael Rinaldi keine Strafe erhielt.

Einzig das dritte Rennen lief so, wie es sich Bautista vorgestellt hatte und er gewann in überragender Manier.

«Sportlich ging es mir wie gesundheitlich, es wurde immer besser», erzählte der 51-fache Laufsieger beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte in jedem Rennen die Pace für den Sieg, am Samstag fuhr ich aber nicht optimal, weil ich mich nicht perfekt fühlte. Am Sonntag war es viel besser, ich konnte das Motorrad bewegen, wie ich wollte und sliden. Ich fuhr allein vorne und hatte viel Vorsprung. Ich habe es genossen, ich mochte mich. Warum hätte ich langsamer fahren sollen? Ich hielt meine Pace und genoss das Gefühl. Genau aus diesen Gründen fahre ich Rennen und werde das auch nächstes Jahr tun – weil ich Spaß habe, mein Bike zu fahren. Wenn ich mal nicht mehr an die Grenze gehe, um mein Motorrad zu genießen, dann bleibe ich zuhause.»

Drei Events oder neun Rennen vor Saisonende hat Bautista in der Gesamtwertung 57 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Razgatlioglu und 177 auf den Dritten Jonathan Rea (Kawasaki). Pro Veranstaltung gibt es maximal 62 Punkte zu gewinnen.