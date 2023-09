Video-Pass der SBK-WM 2023 ab sofort fast geschenkt

Das Meeting im MotorLand Aragon ist bereits das zehnte Rennwochenende der Superbike-WM 2023. Der Preis für den Video-Pass der offiziellen Website ist deshalb ab sofort zum Schnäppchenpreis erhältlich.

Im deutschen Sprachraum lässt sich die seriennahe Weltmeisterschaft auf ServusTV und Eurosport verfolgen, doch das TV-Angebot beschränkt sich in der Regel auf die Superbike-Kategorie. Wer alles sehen möchte, und das am besten live, kommt um das Internet nicht drumherum. Kostenlos ist das Livestreaming von ServusTV, wo alle wichtigen Sessions verfolgt werden können.

Umfangreicher, aber nicht umsonst, ist der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM, der nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden bietet, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993.

Zu Saisonbeginn kostete dieser 69,90 Euro, nach dem Meeting in Most 34,99 Euro. Für die letzten drei Events in Aragon, Portimão und Jerez ist der Video-Pass zum Schnäppchenpreis von 9,99 Euro erhältlich.

Was nicht explizit beworben ist: Üblicherweise erlaubt der Video-Pass auch den Zugriff auf alle Inhalte bis zum Saisonauftakt 2024. Durch den Wechsel von Toprak Razgatlioglu zu BMW und Jonathan Rea zu Yamaha sowie dem Neuzugang Sam Lowes mit MarcVDS Ducati werden die Wintertests mit Spannung erwartet.