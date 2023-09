Direkt nach der MotoGP: SBK-WM in Aragon bei ServusTV

Direkt im Anschluss der Qualifyings der MotoGP-Serien in Indien schaltet ServusTV zum ersten Rennen der Superbike-WM 2023 in Aragon um. Auch Eurosport ist am Samstag live auf Sendung.

Seit Jahren sind ServusTV und Eurosport die TV-Heimat der Superbike-WM im deutschen Sprachraum. Die Österreicher bieten außerdem kostenlos aller Rennen und Superpoles via Streaming an. Weil ServusTV auch die Senderechte für die MotoGP besitzt, stehen die beiden wichtigsten Motorradweltmeisterschaften aber gelegentlich im Konflikt – so wie vor einer Woche mit der SBK in Magny-Cours und der MotoGP in Misano.

An diesem Wochenende ist das mit der MotoGP auf dem Buddh Circuit in Indien und die Superbike-WM im MotorLand Aragon kein Problem, zumindest nicht für die Rennen. Durch die Zeitverschiebung kommen Fans beider Serien auf dem Privatsender sogar in den doppelten Genuss von spannendem Motorsport.

Die Live-Übertragung von der seriennahen Weltmeisterschaft beinhaltet bei ServusTV wie üblich die beiden Hauptrennen am Samstag und Sonntag. Vor dem ersten Lauf wird die Superpole, vor dem zweiten Rennen das Superpole-Race wiederholt respektive zusammengefasst. Das volle Programm und garantiert live bietet ServusTV im Stream an, wo ab Freitag alle wichtigen Sessions aller drei Weltmeisterschaften zu sehen sind.

Beim zu Discovery gehörenden Sender Eurosport spielt sich die TV-Übertragung auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 ab. Dafür werden beide Rennen der Supersport- und der Superbike-Kategorie live gezeigt.

Wem das nicht genug ist, bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM, der nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden bietet, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993.

Zu Saisonbeginn kostete dieser 69,90 Euro, nach dem Meeting in Most 34,99 Euro. Für die letzten drei Events in Aragon, Portimão und Jerez ist der Video-Pass zum Schnäppchenpreis von 9,99 Euro erhältlich.