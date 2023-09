Offiziell: Danilo Petrucci weiter mit Barni Ducati

Als klar war, dass es für Danilo Petrucci keine Chance im Ducati-Werksteam gibt, war die Vertragsverlängerung des 32-Jährigen mit seinem jetzigen Team Barni Spark Ducati für die Superbike-WM 2024 nur noch Formsache.

Weltmeister Alvaro Bautista verlängerte seinen Vertrag mit Ducati bereits im Mai bis Ende 2024, womit Danilo Petrucci aus dem Spiel war. Denn den zweiten Platz neben dem Spanier will Ducati im Aruba-Team einem vielversprechenden jungen Fahrer geben, für nächstes Jahr löst Supersport-WM-Leader Nicolo Bulega (23) Michael Rinaldi (27) ab, der 2023 sein drittes Jahr im Werksteam fährt und sich für nächste Saison nach einem neuen Job umsehen muss.



Bereits im Juni zeichnete sich ab, dass das Barni-Team die beste Option für Petrucci ist. Jetzt wurde die Vertragsverlängerung bis Ende 2024 bestätigt.



«Ich bin sogar noch glücklicher als letztes Jahr, als ich meinen ersten Superbike-Vertrag mit Barni unterschrieben habe, wenn das möglich ist», teilte Petrucci mit, der aktuell auf dem sechsten WM-Rang liegt und dieses Jahr dreimal aufs Podium brauste. «Wir wollten beide unbedingt weitermachen und ich bin überzeugt, dass wir es mit einem Jahr Erfahrung im nächsten Jahr noch besser machen können. Unser Ziel ist, diese Saison bestmöglich abzuschließen.»



Teamchef Marco Barnabo: «Ich freue mich sehr, diesen Vertrag zu verlängern. Als unser Abenteuer mit Danilo begann, dachte ich bereits darüber nach, mit ihm diesen Weg zu beschreiten. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde, weil das Niveau der Meisterschaft hoch ist – etwas, das von außen nicht immer wahrgenommen wird. Aber ich wusste auch, dass wir sehr gut abschneiden können, wenn wir hart arbeiten, und das hat sich bewahrheitet. Wir haben das Motorrad an Danilos Bedürfnisse angepasst, er wiederum hat sich ebenfalls angepasst. Und jetzt, wo wir konkurrenzfähig sind, ist es logisch, gemeinsam weiterzumachen und zu versuchen, die Früchte dieser Arbeit zu ernten. Das Team bleibt genau aus diesem Grund so, wie es ist.»