Aragón, FP2: Drei Ducati vor Kawasaki, Honda und BMW

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Aragón wurde von Ducati dominiert. Hinter drei Panigale V4R folgen jeweils eine Kawasaki, Honda und BMW. Die beste Yamaha belegt nur Platz 7.

Im ersten Training legte Jonathan Rea in 1:50,309 min mit seiner Kawasaki ZX-10RR die schnellste Zeit vor, unwesentlich langsamer Honda-Ass Iker Lecuona. Das Wetter in Aragón zu Beginn des FP2 mit 25 Grad und Sonnenschein war herrlich. Schon in den ersten fünf Minuten unterbot Danilo Petrucci (Ducati) in 1:50,064 min die Zeit von Rea am Vormittag, 2⁄3 des Feldes fuhren bereits persönlich schnellste Zeiten.

Wenig Runden später brannte Rea in 1:49,970 min die erste Zeit unter 1:50 min in den Asphalt. Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 2022 im Superpole-Race in 1:49,375 min auf. Der Türke hält auch den Pole-Rekord von 1:48,267 min.

Einen harmlosen Sturz verzeichnete in der ersten Viertelstunde Tito Rabat, während sein Landsmann und Kawasaki-Markenkollege Isaac Vinales (Kawasaki) noch keine gezeitete Runde gefahren war. Die Zeitenliste führte unverändert Rea vor den Ducati-Piloten Petrucci, Álvaro Bautista und Michael Rinaldi sowie Toprak Razgatlioglu (Yamaha) an. Innerhalb einer Sekunde zum Nordire belegte Domi Aegerter (Yamaha) Platz 6.

Die Superbike-Piloten spulten weiter Runden ab und beschäftigten sich mit der Rennabstimmung. Den größten Sprung machte in dieser Phase BMW-Ass Garrett Gerloff, der sich als Fünfter mit 0,5 sec Rückstand auf Rea einreihte. Einen Sturz leistete sich Michael van der Mark (BMW), der somit eine unfreiwillige Pause einlegen musste.

Bei noch zehn Minuten hatten nur die Honda Piloten Lecuona und Xavier Vierge sowie Bradley Ray (Yamaha) und Vinales keine persönliche Verbesserung erreicht. In 1:49,726 min führte Rinaldi die Zeitenliste an. Starke Long-Runs mit Zeiten in den 1:50 min fuhren Rea, Bautista und Razgatlioglu.

Sechs Minuten vor dem Ende legten es einige Piloten mit einem neuen Reifen auf eine schnelle Zeit an. Den Anfang machte Bautista, der in 1:49,649 min die bisher schnellste Runde vorlegte. Petrucci reihte sich vor Rea ein und sorgte damit für eine Dreifach-Führung von Ducati. Dabei blieb es.

Iker Lecuona stürzte in der Schlussphase und verpasste damit eine Verbesserung. Mit seiner Zeit vom Vormittag beendete der Spanier den ersten Trainingstag in der kombinierten Zeitenliste dennoch als Fünfter. Die beste BMW stellte erneut Garrett Gerloff von Bonovo action mit 0,8 sec Rückstand auf Platz 6.

Yamaha agierte im zweiten Training gänzlich unauffällig, selbst Aushängeschild Toprak Razgatlioglu fuhr als Siebter über 1,1 sec langsamer.

Für Dominique Aegerter (Yamaha) ist Aragón nicht das beste Terrain, als Achter beendet der Schweizer den Freitag auf Platz 9 dennoch noch vor Werkspilot Andrea Locatelli (10.). Philipp Öttl (Ducati) fuhr die elftbeste Zeit.

Lowes-Ersatz Florian Marino (Kawasaki) erledigte als 16. mit 1,7 sec Rückstand einen soliden Job.