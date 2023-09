Aragon FP1: Johnny Rea (Kawasaki) hauchdünn vor Honda

Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea beendete das erste freie Training in Aragon vor dem überraschend starken Honda-Fahrer Iker Lecuona. Danilo Petrucci (Ducati) und Garrett Gerloff (BMW) waren ebenfalls schnell.

In der Nacht kühlt es in Aragonien derzeit bis auf 10 Grad Celsius ab, doch tagsüber herrscht Traumwetter mit blauem Himmel, Sonnenschein und am Nachmittag um die 25 Grad.



Als am Freitagmorgen um 10.30 Uhr das erste freie Training begann, hatte die Luft 19 und der Asphalt 22 Grad.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Rekordchampion Jonathan Rea auf der Kawasaki in der ersten Viertelstunde mit 1:50,309 min.



Diese Zeit ist bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 2022 im Superpole-Race in 1:49,375 min. Den Pole-Rekord stellte der Türke im gleichen Jahr mit 1:48,267 min auf.

Reas Zeit wurde während der 45-minütigen Session nicht mehr unterboten, der Nordire beendete das FP1 als Erster vor dem überraschend starken Honda-Werksfahrer Iker Lecuona, der nur 0,032 sec verlor. Der Spanier setzt wie bereits in Magny-Cours das neue Chassis ein, Teamkollege Xavi Vierge das alte. «So haben wir einen guten Vergleich und die Piloten können mit dem fahren, was sie bevorzugen», erzählte Teammanager Leon Camier.

Dritter wurde Danilo Petrucci auf der Barni-Ducati, Garrett Gerloff brachte die beste BMW auf Platz 4.



Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alvaro Bautista (Ducati) agierten unscheinbar und wurden Siebter und Achter.

Der einzige Deutsche Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) fuhr auf Platz 10, der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) auf Position 11.



Im Kawasaki-Werksteam fällt Alex Lowes nach seiner Meniskus-OP aus und wird von Testfahrer Florian Marino (13.) ersetzt.

Wie immer in den freien Trainings gilt, dass die Zeiten mit Vorsicht zu genießen sind, weil die Fahrer und Teams unterschiedliche Strategien haben und nicht zur gleichen Zeit mit identischen Reifen unterwegs sind. Während einige auf Zeitenjagd gehen, arbeiten andere an der Rennabstimmung.