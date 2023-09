Jonathan Rea (Kawasaki): «Nicht mal im Windschatten!»

Bis auf die lange Gerade liebt Kawasaki-Star Jonathan Rea das MotorLand Aragón. Für das zehnte Meeting der Superbike-WM 2023 rechnet sich der Nordire Chancen aus, aber die schnellen Ducati bereiten ihm Kopfzerbrechen.

Jonathan Rea hat neun Rennen in Aragón gewonnen und stand in 23 auf dem Podium. Hier fuhr er erstmals die Kawasaki ZX-10RR, mit der er zwischen 2015 und 2020 sechs Weltmeisterschaften in Folge gewann. Unzählige Runden spulte der erfolgreichste Superbike-Pilot im MotorLand bei Tests ab und kennt jeden Kniff.

Mit der Bestzeit im ersten Training zeigte der Nordire, dass auf der spanischen Piste mit ihm zu rechnen ist.



«Wir sind mit dem Set-up vom Test von vor ein paar Wochen gestartet und ich konnte damit sofort solide und konstante Rundenzeiten fahren und am Nachmittag eine gute Rennsimulation. Ich fühle mich gut damit, auch wenn es ein paar Bereiche zu verbessern gilt. Nachdem ich einige Runden mit demselben Reifen gefahren bin, habe ich verstanden, welche Änderungen wir für Samstag vornehmen müssen», sagte Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im FP1 war die Strecke in keinem guten Zustand und hatte kaum Grip, am Nachmittag war es annähernd normal. Mit jeder Runde wird es besser, und am Samstag soll das Wetter ähnlich sein. Sollte es über Nacht nicht regnen, sollten wir gute Streckenbedingungen haben.

Am Nachmittag fiel der Kawasaki-Pilot auf Platz 4 der kombinierten Zeitenliste zurück. Mit Álvaro Bautista, Michael Rinaldi und Danilo Petrucci waren gleich drei Ducati-Piloten schneller als Rea. Für die Rennen bereitet das dem 36-Jährigen Kopfzerbrechen.

«Ich muss daran glauben, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann», grübelte Rea.



«Heute habe ich das Maximum herausgeholt und konnte in der Analyse mithalten. Allerdings verlieren wir im vierten Sektor deutlich, aber dort können wir uns nicht mehr verbessern – es ist unmöglich, auch nur im Windschatten zu bleiben. Also müssen wir versuchen, in unseren starken Sektoren noch besser zu werden. Um auf der Geraden vorn bleiben zu können, müsste ich mit 0,4 sec Vorsprung aus der Kurve kommen.»