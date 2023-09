Alvaro Bautista (1.): Angst, dass er verblasen wird

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) beendete den Trainings-Freitag in Aragon als Schnellster. Doch wie schon bei den Tests im August macht ihm der Wind im MotorLand arg zu schaffen.

Die beinahe ein Kilometer lange Gegengerade in Aragon ist wie gemacht für den leichten Alvaro Bautista, der sein Motorrad so schnell wie kein anderer vom ersten Gang bis nach oben beschleunigen kann. Wenig überraschend war der WM-Leader am Freitag Schnellster, in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 liegt er 0,077 sec vor dem Zweiten, seinem Aruba-Ducati-Teamkollegen Michael Rinaldi.

«Nach dem Training am Morgen habe ich diesen ersten Platz nicht erwartet», bemerkte Bautista, der im FP1 nur Achter war. «Der Wind war ähnlich wie bei dem Test hier – für mich zu stark. Deshalb strauchelte ich. Der Grip ist auf dieser Strecke nicht fantastisch, deshalb tänzelt das Motorrad unter mir.»



Kommt starker Wind hinzu, wird das Leichtgewicht Bautista beinahe von der Strecke geblasen.

«Auf dieser Strecke bauen die Hinterreifen schneller ab als anderswo», erklärte der Mann mit der Startnummer 1 SPEEDWEEK.com. «Ich weiß nicht, ob das am Belag oder am Layout liegt. Der Wind ist ein großes Problem für mich, letztlich muss ich mich anpassen, weil er für alle gleich ist. Irgendwie muss ich meine Defizite mit dem Gewicht kompensieren und derart auf das Motorrad einwirken, dass es ruhig bleibt. Ich weiß nicht, ob das reichen wird, um zu gewinnen.»

Hilft ein gutes Frühstück und Mittagessen für etwas Extragewicht? «Abends esse ich wirklich viel, das mache ich sehr gut», lachte Alvaro. «Morgens und zum Mittagessen aber nicht, weil ich sonst träge werde. In der Vergangenheit waren wir hier gut, was den Reifenverschleiß betrifft. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.»