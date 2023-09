Danilo Petrucci: Wie ein Esel der Karotte nachgerannt

Nach seinem Sturz im Qualifying stand Danilo Petrucci im ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon ganz hinten auf dem Grid. Was der Barni-Ducati-Pilot von dort aufführte, ließ alle staunen.

Danilo Petrucci hatte den Speed für die erste Startreihe und für die Top-3 im Rennen, vielleicht sogar für den Sieg. Doch das ist alles Makulatur, denn nach seinem Crash zu Beginn der Superpole fand sich der Italiener ohne gezeitete Runde am Ende der Startaufstellung wieder.

Im 25 Mann starken Fahrerfeld kam er als 17. aus der ersten Runde zurück. In der zweiten von 18 Runden war er bereits in den Punkten und in Runde 4 Zehnter. Ins Ziel kam er als Fünfter – bis auf Michael Rinaldi, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea und Andrea Locatelli konnte er das gesamte Feld überholen. Wobei Weltmeister Alvaro Bautista stürzte – zweimal.

«In der ersten Runde des Qualifyings zu stürzen – ich bin wirklich ein Esel», hielt Petrucci beim Treffen mit SPEEDWEEK.com fest. «Das wäre der richtige Tag für einen Sieg gewesen, ich hätte mich ohrfeigen können. Nach der fünften Runde hatte ich 9,2 sec Rückstand zur Spitze, im Ziel 7,5. Ich bin wütend auf mich. Mit dem Ausscheiden von Alvaro hätte das mein erster Sieg werden können. Oder ich hätte zumindest ums Podium kämpfen können, das war mein Ziel. Ich habe erst fünf Runden vor Schluss auf meine Boxentafel geschaut. Davor bin ich wie ein Esel der Karotte hinterhergerannt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich bester Independent-Fahrer werde.»

Hat Petrucci jemals so viele Gegner in einem Rennen überholt? «Nein, sicher nicht», lachte er. «In MotoGP bin ich oft vom letzten Startplatz losgefahren. Dann bin ich aber Letzter geblieben oder habe darauf gewartet, dass ein anderer stürzt. Ich glaube sogar, dass der letzte Platz jene Position ist, von der ich in meiner MotoGP-Karriere am häufigsten losgefahren bin. Für mich war das wie ein Kreis, der sich schloss, denn ich habe auch Rennen gewonnen. So viele Leute wie in diesem Rennen zu überholen war sehr gut, auf der Bremse war ich extrem stark. Ich kam an allen gut vorbei. Der Stärkste war Philipp Öttl, den ich als letzten überholt habe. Er fuhr sehr gut und hatte eine gute Pace. Hätte er nicht einen kleinen Fehler gemacht, ich bin ihm dann innen reingefahren, wäre es sehr schwierig geworden, ihn zu überholen.»

Besonders ärgerlich für «Petrux»: Das Qualifying-Ergebnis gilt auch als Startaufstellung für das Sprintrennen am Sonntagvormittag. Schafft er es in diesem in die Top-9, verbessert er sich für das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag in die ersten drei Startreihen.

«Wenn ich es in Startreihe 3 schaffe, dann werde ich versuchen ums Podium zu kämpfen», kündigte der Ducati-Pilot an. «In Aragon war ich immer sehr schnell, habe aber nie Zählbares heimgebracht. Ich habe diese Strecke gehasst. 2011 war ich hier zum ersten Mal mit dem Team Barni in der Superstock-Klasse. Im Qualifying war ich eine Sekunde schneller als der Zweite und dachte mir, das wird einfach. Dann ging das Getriebe kaputt. In MotoGP war ich immer schnell hier, machte aber in jedem Rennen Fehler. Ich habe die Strecke immer wütend verlassen; ich hoffe, nach zwölf Jahren werde ich am Sonntag mit einem Lächeln abreisen.»