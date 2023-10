Domi Aegerter (8./Yamaha) machte sich ein Geschenk

Portimão gilt als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken im Kalender der Superbike-WM, dennoch hatte sich Dominique Aegerter viel vorgenommen. Im zweiten Lauf machte sich der Yamaha-Pilot ein Geburtstagsgeschenk.

Nur 17. der Superpole und im ersten Lauf und im Superpole-Race auf Platz 14 – das war nicht das, was sich Dominique Aegerter für das Meeting der Superbike-WM 2023 in Portimão vorgenommen hatte. Erst als Achter im zweiten Lauf zeigte der Schweizer im Yamaha-Team GRT eine rundum ansprechende Leistung, mit der er selbst einverstanden war.

«Wir haben im Warm-up einen Schritt gemacht. Das war im Ergebnis nicht sichtbar, aber wir waren näher an der Spitze», erklärte Aegerter. «Auch im Superpole-Race konnten wir das Gefühl etwas verbessern. Dennoch war es schwierig, die Jungs vor mir zu überholen, und in nur zehn Runden bleibt nicht viel Zeit, Boden gutzumachen.»

Vor einer Woche in Aragón verpasste Aegerter in allen drei Rennen die Top-10. In Portugal wollte der zweifache Supersport-Weltmeister deshalb unbedingt wieder ein einstelliges Ergebnis vorweisen können. «Im zweiten Rennen fand ich meiner Meinung nach zu meiner alten Form zurück. Aber es war nicht nur dem Fahrer zu verdanken, sondern auch den Bemühungen des gesamten Teams, dass wir etwas gefunden haben, das mir mehr Vertrauen gab. Ich denke, das Rennen mit nur zehn Sekunden Rückstand auf Bautista zu beenden, ist eine starke Leistung», betonte der Rohrbacher. «Natürlich haben wir auch ein wenig von dem Zwischenfall mit einigen Fahrern in Kurve drei profitiert, wo wir einige Positionen gewonnen haben. Aber gegen Ende des Rennens wurde unsere Pace immer stärker. In der letzten Runde machte ich leider einen kleinen Fehler, als ich beim Versuch, Petrucci zu überholen, etwas zu weit fuhr, was Lecuona sofort ausnutzte.»

Einen Tag nach seinem 33. Geburtstag, keine zwei Sekunden hinter Platz 6 ins Ziel zu kommen, wurmt Aegerter. «Es ärgert mich ein bisschen, dass ich den sechsten oder siebten Platz verpasst habe. Aber unsere Leistung mit dem achten Platz entsprach dem, was uns seit ein paar Rennen gefehlt hat», tröstete sich der Superbike-Rookie. «Es ist ein schöner Abschluss des Wochenendes und ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Ein großes Dankeschön an das ganze Team, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, mit mir zu arbeiten. Aber ich habe sie heute mit einem starken Ergebnis für ihre harte Arbeit belohnt.»

Bitter für Aegerter: Sein Teamkollege Remy Gardner, den er zu Saisonbeginn locker im Griff hatte, zog am elften Rennwochenende in der Gesamtwertung an ihm vorbei. Als WM-Elfter liegt der Schweizer aber nur einen Punkt hinter dem Australier und nur zwei hinter Xavi Vierge (Honda) auf Rang 8.