Portimão, Lauf 2: Bautista gewinnt episches Duell

Der zweite Lauf in Portimão war eines der besten Rennen der Superbike-WM 2023. Am Ende eines epischen Duells bezwang Álvaro Bautista (Ducati) den bedauernswerten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf der Zielgeraden.

Durch das Superpole-Race änderte sich die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM in Portimão erheblich. Superpole-Sieger Jonathan Rea fiel wegen seines Sturzes im Sprint auf Startplatz 10 zurück. Aus Reihe 1 ging Álvaro Bautista (Ducati) ins Rennen, daneben die Yamaha-Werkspiloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli. Als Fünfter in der zweiten Reihe folgt Iker Lecuona (Honda), aus Reihe 3 Michael van der Mark (BMW) auf Position 7. Philipp Öttl (Ducati) rutschte auf Platz 13 ab.

Den Start gewann Razgatlioglu, der mit einem späten Bremsmanöver das Feld in die erste Kurve führte. Schon ab Ende der ersten Runde musste der Yamaha-Star mit späten Bremsmanövern die Führung gegen Bautista verteidigen. Das ging rundenlang so, gerne auch an anderer Stelle der Strecke. Bis in die letzte Runde lieferten sich die beiden derzeit besten Piloten einen sehenswerten Kampf um die Führung mit unzähligen Überholmanövern und beeindruckenden Aktionen. Das Katz-und-Maus-Spiel wird als eines der besten und fairsten Duelle in die Superbike-Geschichte eingehen.

Am Ende wiederholte sich die Szene aus dem Superpole-Race, als der 38-Jährige aus der letzten Kurve besser herausbeschleunigt und als Sieger über die Ziellinie prescht. Der Türke dreschte frustriert auf den Tank seiner Yamaha ein.

Bautista geht nun mit 60 Punkte Vorsprung auf Razgatlioglu in das Saisonfinale in Jerez und benötigt lediglich zwei Punkte, um sich zum zweiten Mal zum Superbike-Weltmeister zu krönen.

Für Rea war das zweite Rennen derweil erneut ein Desaster. In Runde 1 kollidierte der Nordire mit Scott Redding (BMW) und Xavi Vierge (Honda) und fiel ans Ende des Feldes zurück, obendrauf erhielt er als Verursacher noch ein Long-Lap-Penalty. Die aufreibende Aufholjagd des Kawasaki-Stars endete auf Platz 10.

Um Platz 3 gab es keinen wirklichen Kampf, denn Michael Rinaldi, Andrea Locatelli und Garrett Gerloff fuhren die meiste Zeit im Respektabstand hintereinander her. Gegen Rennende setzte sich der Ducati-Pilot ab und holte den letzten Podiumsplatz, während Gerloff den Druck auf Locatelli erhöhte. Der BMW-Pilot hatte im Finale größere Reserven und sicherte sich einen weiteren vierten Platz.

Bester Honda-Pilot wurde Iker Lecuona auf der siebten Position.

Dominique Aegerter fuhr das beste Rennen an diesem Wochenende und kämpfte von Beginn an in den Top-10. Der zweifache Supersport-Weltmeister brachte seine Yamaha auf der guten achten Position ins Ziel. Ein solides zweites Rennen fuhr auch Ducati-Pilot Philipp Öttl, der zwei Sekunden hinter dem Schweizer Neunter wurde.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Bautista und Locatelli in die erste Kurve. Rea kollidierte mit Redding und Vierge und fiel ans Ende des Feldes zurück.



Runde 1: Razgatlioglu verteidigt auf der Bremse in Kurve 1 die Führung gegen Bautista. Aegerter auf 11, Öttl auf 13. Rea 17.



Runde 2: Gardner, Locatelli und Rinaldi kämpfen um Platz 3. Dann Lecuona (6.), Gerloff (7.) und Bassani (8.).



Runde 3: Razgatlioglu und Bautista 1,8 sec vor der Verfolgergruppe.



Runde 4: Schnellste Runde Bautista in 1:40,989 min. Aegerter auf Platz 10, Öttl Zwölfter. Rea auf 15.



Runde 5: Die Verfolger fahren schneller als die Top-2. Gerloff (5.) in 1:40,829 min der schnellste Mann auf der Strecke.



Runde 6: Razgatlioglu liefert Bautista heftige Gegenwehr und bremst sich immer wieder vorbei. Sturz Baz. Rinaldi in 1:40,738 min mit der schnellsten Runde.



Runde 7: Bautista hat sich an der Spitze durchgesetzt und fährt in 1:40,475 min um ein paar Meter davon. Aegerter weiter Zehnter.



Runde 8: Razgatlioglu hält mit und fährt in 1:40,575 min seine persönlich schnellste Runde. Gerloff kämpft mit Locatelli um Platz 4.



Runde 9: Razgatlioglu überrumpelt Bautista und holt sich die Führung zurück – auf der Geraden prescht der Ducati-Pilot wieder an ihm vorbei. Aegerter Neunter, Öttl Zehnter.



Runde 10: Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter.



Runde 11: Razgatlioglu und Bautista 2 sec vor Rinaldi und Locatelli. Gardner fällt mit Defekt aus. Aegerter und Öttl rücken um eine Position nach vorn. Rea auf 14.



Runde 12: Rinaldi, Locatelli und Gerloff kämpfen um Platz 3 und Petrucci/Aegerter um Platz 7.



Runde 13: Lecuona sicher auf Platz 6. Rea jetzt Zwölfter.



Runde 14: Rinaldi (3.) nur noch 1 sec zurück!



Runde 15: Razgatlioglu hält Bautista eine ganze Runde hinter sich.



Runde 16: Bautista vorbei an Razgatlioglu und bleibt auch in Kurve 1 vorn. Gerloff kassiert Locatelli und ist Vierter!



Runde 17: Razgatlioglu wieder vorn! Rea (12.) in Schlagdistanz von van der Mark und Bassani.



Runde 18: Bautista und Razgatlioglu 1,6 sec vor Rinaldi und 2,4 sec vor Gerloff, der Locatelli abgeschüttelt hat. Rea jetzt Zehnter, hat aber eine Lücke von acht Sekunden zu Öttl (9.).



Runde 19: Petrucci und Aegerter vorbei an Lecuona (8.).



Letzte Runde: Bautista zieht auf der Zielgeraden an Razgatlioglu vorbei und gewinnt. Rinaldi wird Dritter.