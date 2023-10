Garrett Gerloff (BMW) schmeckte fast den Champagner

Bonovo-Ass Garrett Gerloff fuhr im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Portimao am Sonntag erneut bis auf Platz 4 nach vorne. Er führt den Erfolg auf die letzten Verbesserungen an seiner BMW M1000RR zurück.

Am Sonntag erbrachte Garrett Gerloff in Portugal erneut eine beachtliche Leistung. Als Grund für seine guten Ergebnisse (4./8./4.) nannte der Amerikaner eine klare Antwort. «Wir haben mit dem Motorrad einen großen Schritt nach vorne gemacht», erklärte Gerloff. «Man muss sich nur die Ergebnisse der letzten Rennen anschauen. Wir haben ein gutes Gespür für die Abstimmung bekommen und bewegen uns in einem optimalen Rahmen.»

Im zweiten Hauptrennen startete der BMW-Pilot von Platz 8 und kam 2,8 sec hinter Sieger Alvaro Bautista (Ducati) als Vierter ins Ziel. «Es gab so viele Stellen, an denen ich mich gegenüber den anderen Jungs, die ich überholte, überlegen fühlte», freute er sich gegenüber SPEEDWEEK.com. Nur für Platz 3 reichte es ein weiteres Mal nicht, zu Michael Rinaldi (Ducati) fehlte ihm eine gute Sekunde. «Ich konnte den Champagner fast schmecken. Michael fuhr so gut, dass ich nicht an ihn herankam», bedauerte Garrett. «Als ich Andrea Locatelli überholt hatte, war das mein Ziel. Am Ende war er einfach zu schnell. Aber es ist schön, nah dran zu sein.»

Die starke Ducati ist seiner BMW nach eigener Aussage aber nicht überlegen. «Es scheint, dass die Beschleunigung der Ducati wirklich gut ist, aber bei der Höchstgeschwindigkeit sind wir gleichauf», vermutet er. «Ich denke, dass wir in vielen Bereichen sehr stark sind.» Gerloff weiß dennoch, woran er und sein Bonovo-Team arbeiten müssen: «An der Beschleunigung und dem Grip in den Kurven.»



In der Weltmeisterschaft liegt der 28-Jährige jetzt mit 135 Punkten auf Platz 13 und ist damit Bester aus dem BMW-Quartett.