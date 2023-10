Portimão, Superpole-Race: Ducati-Power schlägt Toprak

Das Superpole-Race der Superbike-WM 2023 in Portimão wurde von Álvaro Bautista gewonnen, der sich im Kampf gegen Toprak Razgatlioglu auf die Ducati-Power verlassen konnte. Kawasaki erlebte in Runde 1 ein Desaster.

Das Sprintrennen der Superbike-Kategorie über zehn Runden nennt sich Superpole-Race, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag. Zum Einsatz kommt in der Regel der Rennreifen SCX, der beim elften Saisonmeeting weichste verfügbare Reifen.

Bei Rennstart um 11 Uhr war es bereits 27 Grad warm, der Himmel wolkenlos. Da die Grid-Strafe von Andrea Locatelli (Yamaha) nur für den ersten Lauf galt, entsprach die Startaufstellung dem Ergebnis der Superpole, und der Yamaha-Pilot konnte von der dritten Position ins Rennen gehen. Vor dem Italiener in der ersten Reihe die Kawasaki-Piloten Jonathan Rea und Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) folgten auf den Startplätzen 4 und 5. Nach einem Sturz im Warm-up fehlte Eric Granado (Petronas Honda).

Am Start preschte Razgatlioglu mit einem Blitzstart in Führung und setzte sich leicht von den Verfolgern ab. Für die Kawasaki-Piloten war das Rennen jedoch schon in Kurve 5 vorbei, als beide einen identischen Sturz zelebrierten. Durch das Getümmel musste sich Bautista zunächst von Platz 5 nach vorn arbeiten. Über die kurze Distanz kam der Vorteil des Ducati-Piloten, der mit den Reifen besonders schonend umgeht, nicht so zur Geltung wie in einem langen Rennen. Entsprechend bekam der Spanier mehr Gegenwehr zu spüren.

Ab Runde 6 fuhr Bautista am Hinterrad des Yamaha-Piloten, eine Runde später überholte er den Türken auf der Geraden, der auf der Bremse aber die Führung verteidigte. So ging es weiter bis in die letzte Runde. Aus der letzten Kurve beschleunigte der Spanier perfekt heraus und überholte den 26-Jährigen locker bis zur Ziellinie. Sieg für Bautista vor den Yamaha-Piloten Razgatlioglu und Locatelli.

Ein starkes Rennen fuhr Remy Gardner (Yamaha) auf der vierten Position. Ermutigend auch Platz 5 von Honda-Ass Iker Lecuona. Bester BMW-Pilot wurde Michael van der Mark auf der siebten Position.

Philipp Öttl war als Zehnter gestartet und kam zeitweise bis auf Platz 8 nach vorn. In einer Gruppe von bis zu sieben Piloten kämpfend, kreuzte der Bayer im Go Eleven Ducati-Team wieder als Zehnter die Ziellinie.

Ein unauffälliges Rennen fuhr Dominique Aegerter (Yamaha) auf der 14. Position.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Locatelli und Rea in die erste Kurve. In Kurve 5 stürzen die beiden Kawasaki-Piloten.



Runde 1: Razgatlioglu vor Locatelli, van der Mark und Bautista. Öttl auf Platz 8, Aegerter auf 14.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:39,826 min um 0,6 sec vor Locatelli und 1,3 vor Bautista. Dann Lecuona, Gardner, van der Mark, Rinaldi und Öttl.



Runde 3: Die Top-3 unverändert. Rinaldi vorbei an van der Mark auf Platz 6.



Runde 4: Razgatlioglu 0,9 sec vor Bautista, der die schnellste Zeit fährt. Öttl und Vierge kämpfen um Platz 8.



Runde 5: Bautista arbeitet sich an Razgatlioglu heran. Locatelli sicher auf Platz 3. Die Top-9 innerhalb 7 sec. Aegerter auf 14.



Runde 6: Razgatlioglu nur noch 0,3 sec vor Bautista. Öttl (9.) unter Druck von Gerloff und Bassani.



Runde 7: Bautista auf der Geraden vorbei, in Kurve 1 setzt sich Razgatlioglu durch.



Runde 8: Bautista folgt Razgatlioglu wie ein Schatten. Lecuona Vierter, van der Mark Siebter. Öttl verliert Platz 9 an Gerloff.



Runde 9: Lecuona fällt hinter Gardner (4.) und Rinaldi (5.) auf Platz 6 zurück.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Locatelli.