Portimão, Lauf 1: Bautista mit seinem 22. Saisonsieg

Der erste Lauf der Superbike-WM 2023 in Portimão wurde von Álvaro Bautista dominiert; der Ducati-Pilot schraubte den Sieg-Rekord weiter in die Höhe. Garrett Gerloff bestätigte als Vierter den Aufwärtstrend von BMW.

Bei Start in den ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Portimão um 14 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer 30 Grad, die Sonne heizte den Asphalt auf 40 Grad auf. Aus der ersten Reihe startete das Kawasaki-Duo Jonathan Rea und Alex Lowes, als Dritter Toprak Razgatlioglu mit der Yamaha.

Mit WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati). Iker Lecuona (Honda) und Michael van der Mark (BMW) in Reihe 2 hatte jeder Hersteller mindestens ein Motorrad in den ersten beiden Startreihen stehen. Philipp Öttl (Ducati) ging als Neunter in das erste Rennen, Dominique Aegerter (Yamaha) als 16.

Nach einigen Runden setzte sich mit Razgatlioglu, Rea und Bautista das übliche Trio an der Spitze ab. Rea musste ab Rennmitte abreißen lassen, als der Ducati-Pilot nach einer turbulenten Anfangsphase die Führung übernommen hatte und die Pace anzog. Razgatlioglu folgte dem WM-Leader bis zum Rennende, verlor aber auch Meter um Meter. Nach 20 Runden gewann der Weltmeister 2 sec vor Razgatlioglu und 6,8 sec vor dem Kawasaki-Piloten.

Mit seinem 22. Saisonsieg brachte Bautista den Gewinn der Herstellerwertung durch Ducati in trockene Tücher.

Spannend und unterhaltsam der Kampf um Platz 4, an dem bis in die letzte Runde die BMW-Piloten Michael van der Mark und Garrett Gerloff, sowie Kawasaki-Ass Alex Lowes und Yamaha-Kundenpilot Remy Gardner beteiligt waren. Am Ende hatte Bonovo-Ass Gerloff die größten Reserven und sicherte sich den starken vierten Platz vor Lowes, Gardner und van der Mark. Für den Niederländer war es dennoch sein bestes Rennen nach seiner schweren Verletzung, die er sich im zweiten Lauf in Assen zugezogen hatte.

Die beste Honda brachte Iker Lecuona auf der achten Position ins Ziel.

Als Elfter erreichte Philipp Öttl im ersten Lauf möglicherweise nicht das erhoffte, aber dennoch ein sehr respektables Ergebnis – der Ainringer brachte sein Ducati immerhin vor Danilo Petrucci und Axel Bassani ins Ziel. Als 14. sucht Dominique Aegerter (Yamaha) weiterhin seine starke Form vom ersten Saisondrittel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Lowes und Rea in die erste Kurve. Dann Bautista und van der Mark.



Runde 1: Razgatlioglu vor Lowes und Bautista. Rea fährt Bautista fast ins Heck und fällt auf Platz 6 zurück. Öttl auf 14, Aegerter 17.



Runde 2: Lowes am Ende Geraden vorbei an Razgatlioglu, dann Bautista. Rea vorbei an van der Mark auf Platz 5. Schnellste Runde Rea in 1:40,743 min.



Runde 3: Rea schnappt sich Platz 3 von Bautista. Die Top-5 schon 1,7 sec vor Gardner und Lecuona. Öttl (14.), Aegerter (15.).



Runde 4: Die Top-5 kämpfen wie in der letzten Runde. Nutznießer ist Razgatlioglu, der vor Bautista, Rea, van der Mark und Lowes führt.



Runde 5: Bautista lauert hinter Razgatlioglu auf eine Überholmöglichkeit. Van der Mark fällt hinter Lowes auf Platz 5 zurück. Mit seiner Reifenwahl könnte der BMW-Pilot aber am Rennende im Vorteil sein.



Runde 6: Bautista vorbei, aber Razgatlioglu verteidigt auf der Bremse die Führung mit der Brechstange. Die Top-3 setzen sich ab. Öttl auf 14.



Runde 7: Bautista auf die Linie vorn, Razgatlioglu und Rea folgen innerhalb 0,5 sec.



Runde 8: Bautista in 1:40,489 min um 0,7 sec vor Razgatlioglu und Rea. Van der Mark (5.) schneller als seine Verfolger. Rinaldi fällt offenbar mit Defekt aus.



Runde 9: Bautista zieht weiter davon. Öttl wird schneller und nimmt als Zwölfter Redding (11.) und Vierge (10.) ins Visier.



Runde 10: Lowes und van der Mark kämpfen um Platz 4. Gerloff (7.) holt zu Gardner auf.



Runde 11: Razgatlioglu (2.) verkürzt auf 0,8 sec zu Bautista. Rea (3.) schon 2 sec zurück. BMW auf dem Vormarsch; Van der Mark überholt Lowes, Gerloff Gardner.



Runde 12: Nur Bautista und Razgatlioglu fahren unter 1:41 min. Öttl mit Anschluss bis Platz 9.



Runde 13: Van der Mark (4.) fährt die Zeiten von Rea (3.). Gerloff (6.) holt zu Lowes (5.) auf. Lecuona sicher auf Platz 8.



Runde 14: Vorn Bautista und Razgatlioglu mit identischen Zeiten. Rea 3 sec zurück sicher auf Platz 3. Öttl (12.) findet keine Lücke bei Vierge.



Runde 15: Bautista 1,1 sec vor Razgatlioglu. Gerloff (6.) der schnellste Verfolger und holte zu Lowes (5.) und van der Mark (4.) auf.



Runde 16: Van der Mark in Schwierigkeiten – der Reifenpoker zahlte sich nicht aus. Gerloff (5.) vorbei an Lowes.



Runde 17: Bautista 1,3 sec vor Razgatlioglu. Endlich – Öttl überholt Vierge und ist Elfter.



Runde 18: Van der Mark verteidigt sich nach Kräften, verliert Platz 4 aber an Gerloff. Öttl (10.) und Vierge (11.) vorbei an Bassani (12.)



Runde 19: Bautista führt 1,9 sec vor Razgatlioglu und 5,7 vor Rea. Gerloff, Lowes, van der Mark und Gardner kämpfen weiterhin um Platz 4. Vierge schnappt sich Öttl.



Letzte Runde: Bautista gewinnt. Gerloff wird Vierter, Lecuona Achter. Öttl wird Elfter vor Petrucci und Bassani. Aegerter auf 14.