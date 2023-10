Tiefpunkt für Jonathan Rea: «Ein Tag zum Vergessen»

Das Superbike-Meeting in Portimão endete für Jonathan Rea mit zwei Katastrophen. Statt mit Podestplätzen im Gepäck fuhr der Kawasaki-Pilot nur Enttäuschungen ein.

Nach der Pole und Platz 3 im ersten Lauf nahm Jonathan Rea euphorisch den Rennsonntag in Angriff. Der 36-Jährige ist mit 13 Siegen Rekordhalter in Portimão und wollte seine einzigartige Statistik weiter ausbauen. Aber das Superpole-Race endete für den Kawasaki-Star noch in der ersten Runde, als er an vierter Stelle am Hinterrad von Andrea Locatelli (Yamaha) in Kurve 3 stürzte. Kurioserweise stürzte Teamkollege Alex Lowes im selben Moment auf identische Weise.

Und im zweiten Lauf rammte der Nordire, wieder in der ersten Runde, Honda-Ass Xavi Vierge und bekam ein Long-Lap-Penalty aufgebrummt. Seine Aufholjagd endete auf Platz 10.

«Ein Tag zum Vergessen, ich habe zwei dicke Fehler gemacht», gab ein sichtlich frustrierter Rea gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Im Superpole-Race wollte ich innen an Andrea vorbei, berührte aber den Randstein und schon war mein Rennen gelaufen. Das hatte natürlich auch einen massiven Einfluss auf den zweiten Lauf, in den ich als Zehnter starten musste. Ich musste das Ersatzmotorrad nehmen, weil wohl irgendwas mit dem Einsatzbike war – aber da habe ich keinen Unterschied bemerkt. In Kurve drei berührte ich Xavi Vierge. Das tat mir wahnsinnig leid, weil ich sein Rennen zerstörte. Als ich ihn nach dem Rennen traf, entschuldigte ich mich dafür. Auch Scott habe das Rennen versaut, er wurde mit hineingezogen. Ich war gefrustet, habe meine Strafe absolviert und habe mich nur noch auf meine Rundenzeiten konzentriert. Bei dem Zusammenstoß ging der Hebel der Fußbremse kaputt. Einfach nur ein Tag zum Vergessen.»

Der sechsfache Weltmeister weiter: «Mein Fazit ist eine große Enttäuschung. Portimão ist eigentlich eine gute Strecke für uns, wir hätten hier viel mehr Punkte einfahren müssen. Wir verlassen Portugal mit einem Nuller und einem zehnten Platz, das ist frustrierend. Im Superpole-Race glaubte ich daran, dass ich die Chance auf meinen letzten Sieg für Kawasaki habe – in Jerez sehe ich diese Möglichkeit nicht. Aber ich war zu forsch, weil ich es erzwingen wollte.»

In der Gesamtwertung hat Rea 55 Punkte Vorsprung auf Locatelli, realistisch kann ihm der dritte WM-Rang nicht mehr genommen werden.