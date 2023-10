Alex Lowes (Kawasaki): Knie schon wieder kaputt?

Im Superpole-Race in Portimão stürzte Alex Lowes in derselben Kurve wie sein Kawasaki-Teamkollege Jonathan Rea. Der Engländer fiel auf sein frisch operiertes Knie und musste auf das zweite Rennen verzichten.

Alex Lowes hat eine Pechsträhne. Der 33-Jährige steuerte in Magny-Cours im Superpole-Race wegen Schmerzen im linken Knie die Boxengasse an. Für den zweiten Lauf erhielt er Startverbot. Den Meniskusschaden ließ der Kawasaki-Pilot in der darauf folgenden Woche am 13. September operieren, um zehn Tage später im MotorLand Aragón wieder auf seine ZX-10RR sitzen können. Aber da zog sein Team die Reißleine und setzte stattdessen Testfahrer Florian Marino auf das Motorrad.

In Portimão kehrte Lowes zurück. «Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht in meiner besten Form war – vielleicht, weil ich ein Rennen im Motorland verpasst habe», sagte Lowes am Samstag grinsend. «Wir hatten die große Pause im Sommer, dann eine Verletzung, ich wurde am Arm operiert, also bin ich mit meiner Fitness ein wenig im Rückstand. Dann hatte ich zehn Tage Zeit, mich von meiner Knieoperation zu erholen. Es hat mir nicht wirklich Schmerzen bereitet und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Es macht viel mehr Spaß zu fahren als zuzuschauen!»

Das vorletzte Saisonmeeting schien zunächst perfekt für Lowes zu laufen. Rea zog ihn in der Superpole auf eine schnelle Runde auf Startplatz 2 und im ersten Lauf wurde er Fünfter. «Ich hatte eine gute Runde in der Superpole. Das Qualifying ist fast wichtiger als jede andere Session, denn es kann dein Wochenende wirklich verändern», betonte Lowes. «Ich war froh, dass ich hier meine bisher beste Runde gefahren bin, vor allem nach einer längeren Auszeit und zwei Operationen, also konnte ich nicht viel mehr erwarten.»

Am Sonntag wendete sich das Blatt. Im Superpole-Race stürzte Lowes identisch wie Rea, und fiel auf sein operiertes Knie. Der stark humpelnde Kawasaki-Pilot erhielt von den Rennärzten wieder Startverbot für den zweiten Lauf.



«Ein enttäuschender Tag, ganz klar», stöhnte Lowes. «Ich berührte den Randstein und stürzte. Das war bitter, denn ich hatte eine gute Chance. Selbst nach der Reparatur fuhr ich Rundenzeiten wie die Top-5», ärgerte sich der Vater von Zwillingen. «Ich war vollgepumpt mit Adrenalin und lief zu meinem Motorrad, aber seit meiner Knieoperation war nicht viel Zeit vergangen – ich war nicht 100 Prozent fit. Also werde ich nach Hause fahren, mich erholen und versuchen, die Saison in Jerez stark zu beenden.»