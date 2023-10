Jubel bei Bonovo action BMW: «Das gab es noch nie!»

Portimão 2023 war das bisher beste Rennwochenende von Bonovo action BMW seit dem Einstieg in die Superbike-WM. Teambesitzer Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski wissen, bei wem sie sich dafür bedanken müssen.

Erst seit diesem Jahr fährt Garrett Gerloff im Team Bonovo action die M1000RR, der Texaner ist aber wahrscheinlich derjenige der vier BMW-Piloten, der sich am besten mit dem Superbike aus Bayern auseinandergesetzt hat: Die Schwächen tolerierend, die Stärken ausnutzend.



Seit Magny-Cours fuhr der 28-Jährige in jedem Rennen in die Top-10, erreichte drei Top-5-Ergebnisse und ist konstant der beste BMW-Pilot.

Am vergangenen Wochenende in Portimão zeigte Gerloff mit vierten Plätzen in den Hauptrennen eine herausragende Leistung. Im ersten Lauf kam er nur von Startplatz 11 und verlor zwölf Sekunden auf den Sieger, im zweiten Rennen als Achter gestartet weniger als drei Sekunden!



«Ich bin hin und weg! Wir sind nur etwa 2,8 Sekunden hinter dem Sieger. Das hatten wir noch nie», jubelte der rührige Teameigner Jürgen Röder. «Garrett hat ein wahnsinniges Rennen hingelegt. Er hat Spitzenfahrer überholt und das macht ihm so schnell keiner nach. Ich denke, Garrett hat in den letzten Wochen unheimlich viel Selbstvertrauen tanken können, angefangen in Magny-Cours, nur noch Top-10-Plätze geholt, und hier zweimal bestes Independent Team. Das Podium wäre schon fast zu viel gewesen. Das wäre zu viel des Guten. Aber wir sind da. Noch nicht da, wo wir hinwollen.»

Seit Magny-Cours ist Gerloff auch in der Gesamtwertung auf dem Vormarsch und löste in Portimão Scott Redding als bester BMW-Pilot ab. Der Engländer vom ROKiT-Team zeigte in der ersten Saisonhälfte teils starke Leistungen, schaffte es in den letzten acht Rennen aber nicht mehr unter die besten zehn.

Voll des Lobes für Gerloff ist auch Teammanager Michael Galinski, selbst ehemaliger Rennfahrer.



«Das war ein super Wochenende für unser Team, vor allem durch die Erfolge von Garrett, der wirklich sensationell gefahren ist und keine Fehler gemacht hat», sagte der Norddeutsche anerkennend. «Wir waren noch nie so nah an der Spitze dran, 2,8 Sekunden! Alles hat wirklich perfekt funktioniert und ich kann nur sagen: Hut ab und Danke, Garrett! Alles war top, die Team-Leistung ebenso, besonders Les Pearson, Garretts Crew Chief. Alle haben einen unglaublichen Job gemacht.»