Razgatlioglu frustriert: Zertrümmerte Tankverkleidung

In beiden Superbike-Rennen am Sonntag wurde Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf den letzten Metern zum Zielstrich von Alvaro Bautista auf der Ducati ausbeschleunigt. Der Ärger des Türken war offensichtlich.

Das war ganz großes Kino, was die beiden Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) am Sonntag in Portimao aufführten. Weder im Sprintrennen am Vormittag noch im zweiten Hauptrennen schenkten sie sich einen Millimeter, die gegenseitigen Überholmanöver lassen sich kaum zählen.

Toprak nützte jede sich bietende Gelegenheit, um am Spanier vorbeizugehen; Alvaro vertraute vor allem auf seinen überragenden Speed aus der langgezogenen letzten Highspeedkurve auf die fast ein Kilometer lange Gerade hinaus.

Als Toprak in beiden Rennen jeweils auf den letzten Metern zum Zielstrich von Bautista überrumpelt wurde, meinte ein britischer Berichterstatter, dass das mit Racing nichts zu tun habe.

Bautista hatte bereits am Samstag erklärt, dass es sich gebühren würde, seine Leistung über die ganze Runde zu würdigen, und ihn nicht nur Anhand seines Speeds auf der Geraden zu beurteilen.

Für Razgatlioglu ein schwacher Trost, der sich 15 Kurven lang abrackerte und auf der Geraden leichte Beute und absolut wehrlos war. Für viele Zuschauer war der 26-Jährige deshalb der Sieger der Herzen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Bautista, Van der Mark, Lecuona © Gold & Goose Rea und Redding © Gold & Goose Locatelli und Gerloff © Gold & Goose Gerloff, Vierge, Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Lecuona, Petrucci, Aegerter © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Petrucci und Aegerter © Gold & Goose Redding und Rea © Gold & Goose Van der Mark, Bassani, Rea © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Völlig untypisch für Toprak: Nach der Zieldurchfahrt war er jeweils so frustriert, dass er mit der Faust auf den Tank hämmerte – im Sprintrennen ging dabei sogar die Verkleidung zu Bruch.

«Charakterlich bin ich nicht so gestrickt, aber dieses Mal…», rang der Weltmeister von 2021 beim Treffen mit SPEEDWEEK.com nach seinen drei Niederlagen in Portugal nach Worten. «Ich habe die karierte Flagge schon gesehen, dann richtete ich mein Motorrad auf, es beschleunigte aber nicht so wie seines. Die Ducati ist eine andere Geschichte, er konnte mich leicht überholen. Mein Bike hat keine Leistung, ich fühlte mich wie auf einer 600er. Er war in der letzten Kurve schneller, hinzu kam die unglaubliche Beschleunigung seines Motorrads. Nach dem Scheitelpunkt öffnet er das Gas. Und selbst wenn er driftet, beschleunigt er. Sobald bei mir das Hinterrad ein bisschen durchdreht, geht nichts mehr vorwärts. Ich kann erst Gas geben, wenn ich den Grip am Hinterrad spüre. Uns fehlt es an Leistung und an Beschleunigung mit durchdrehendem Hinterrad. Ich versuchte einiges, aber nichts davon funktionierte.»

Im Sprintrennen ließ sich Toprak in der letzten Kurve nach außen tragen, um den Schwung bestmöglich mitzunehmen. Bautista fuhr außerhalb von ihm, überschnitt die Linie und fuhr ihm mit einem brillanten Manöver innen durch.

Im zweiten Hauptrennen machte der Türke die Türe innen zu und fuhr spitz aus der Kurve, mit dem Ergebnis, dass ihn die rote Ducati außen herum ausbeschleunigte.

So oder so: Razgatlioglu hatte mit seiner Yamaha R1 keine Chance. «Ich hätte ihn nur hinter mir halten können, hätte ich den Arm und das Bein rausgestreckt», ärgerte sich der 39-fache Laufsieger. «Aber so fahre ich nicht.»

Hättest du eine Chance gegen Bautista, würdest du auch auf einer Ducati sitzen? Oder fährt er das Motorrad perfekt? «Dazu sage ich lieber nichts», so Toprak. «Jeder weiß, dass die Ducati das beste Motorrad ist. Ich fahre eine Yamaha und wir kämpfen mit dem besten Bike. Ich bin so wütend und nicht glücklich.»