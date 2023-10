Federgewicht Bautista: «Habe mehr Nach- als Vorteile»

Die Kombination aus Alvaro Bautista und der Ducati Panigale V4R ist seit der Superbike-WM 2022 schwer zu besiegen. Dass er nur deshalb schnell wäre, weil er so leicht ist, lässt der Spanier nicht gelten.

Nach den beiden desaströsen Honda-Jahren 2020 und 2021, in denen niemand darüber sprach, dass Alvaro Bautista der leichteste Fahrer im Feld ist, kehrte er in den Schoß von Mama Ducati zurück und fährt seither Sieg um Sieg ein. 2022 gewann der inzwischen 38-Jährige 16 Rennen und wurde Weltmeister. Dieses Jahr stand er bereits 22 Mal oben auf dem Podium und hat den zweiten WM-Titel zum Greifen nahe.

Jedem im Fahrerlager ist bewusst, dass die Kombination aus Bautista und der Ducati einmalig ist – sonst wären die anderen V4R-Piloten ja ähnlich flott. Doch Tatsache ist, dass nur Alvaro die Vorteile seines sehr schnellen Motorrads perfekt nutzen kann.

Als Toprak Razgatlioglu nach seiner Niederlage am Samstag zum gefühlt 100. Mal erklärte, er habe gegen Bautista auf der fast ein Kilometer langen Geraden im Autodromo Internacional do Algarve gegen die Ducati-Rakete keine Chance – was ebenfalls den Tatsachen entspricht –, konnte sich Alvaro nicht mehr zurückhalten.

«Ich glaube, meine Gegner verstehen nicht, welche Nachteile ich habe», erzählte Bautista SPEEDWEEK.com in Portugal gewohnt sachlich. «Sie fühlen nicht, wie sich das Motorrad unter mir bewegt. Oder wie schwer ich mir manchmal tue, die Reifen auf Temperatur zu bringen und wie mühsam Richtungswechsel für mich sind. Sie glauben, dass diese Probleme nicht existieren, weil sie sie nicht haben. Aber sie existieren – für mich. Es wäre schön, wenn ich sie diese Probleme fühlen lassen könnte.»

Der Ducati-Star weiter: «Danach würden sie sicher sagen, dass ich in einigen Bereichen Vorteile habe, über eine gesamte Runde habe ich aber mehr Nachteile. Wo habe ich den Vorteil? Theoretisch auf der Geraden. Okay, es gibt eine Gerade hier. Und wie viele Kurven? 15. Es steht also 15 zu 1. Hinzu kommt der Wind. Ich kann nicht mehr Kraft auf das Bike ausüben und es tanzt wegen des Winds ständig unter mir. Dauernd rutscht mir in den Kurven das Vorderrad weg und bei Richtungswechseln muss ich meinen gesamten Körper einsetzen, damit sich das Bike bewegt.»

«All diese Probleme haben die anderen nicht. Sie sagen nicht, dass ich auch Nachteile habe, weil sie diese nicht nachvollziehen können. Deshalb sehen sie nur meinen Vorteil. Sie denken, ich fahre ohne Probleme mit ihnen – und dann kommt die Gerade und ich schieße an ihnen vorbei. Aber so ist es nicht. Es ist normal, dass die anderen nur die Vorteile sehen. Aber glaubt mir, ich habe viele Nachteile. Und ich muss mit den anderen kämpfen. Ich sage ja auch nicht, dass ich dies oder das nicht kann, weil ich leicht bin. So ist meine Ausgangslage nun einmal und ich muss das Maximale aus meiner Situation herausholen.»