Das war es für 2023: Pedercini verzichtet auf Jerez

Das Meeting in Portimão war für das Team Pedercini Kawasaki der letzte Akt einer schwierigen Superbike-WM 2023. Pilot Isaac Vinales beendet die Saison mit nur einem WM-Punkt.

Seit seinem Bestehen hatte das Pedercini-Team nur zwei Meetings verpasst, und das waren die beiden Übersee-Events zu Beginn der Superbike-WM 2023. Um die Saison überhaupt finanziell stemmen zu können, verbündete sich Teamchef Lucio Pedercini mit dem Vinales-Team.

Wie alle privaten Kawasaki-Teams leidet auch Pedercini unter der fehlenden Konkurrenzfähigkeit der ZX-10RR. Pilot Isaac Vinales erreichte in 27 Rennen nur im ersten Lauf in Donington Park als 15. die Punkteränge. Nach einem technischen Problem im ersten Lauf erreichte der Spanier am vergangenen Wochenende in Portimão am Sonntag die Plätze 20 und 17.

«Wir wussten und wissen, was wir in den Händen haben, und wir versuchen immer, unser Bestes zu geben», versicherte der 51-jährige Pedercini. «Ich möchte dem ganzen Team, unseren Sponsoren, den technischen Partnern und natürlich Isaac danken. Jetzt ist es an der Zeit, für die Zukunft zu arbeiten!»

Damit meint der Italiener zwei Dinge. Portimão war der letzte Auftritt seines Teams in diesem Jahr, auf Jerez wird verzichtet. Denn Pedercini war nur für die Europarennen eingeschrieben und müsste für das Saisonfinale eine zusätzliche Gebühr an Promoter Dorna entrichten, weil die spanische Piste für das abgesagte Meeting in Argentinien einspringt.

Außerdem: Für die Zukunft kann sich Pedercini einen Markenwechsel vorstellen, wie er gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte. «Der Markenwechsel ist eine Idee, zuerst muss ich aber das Budget dafür auftreiben», sagte Pedercini im August. «Meine Situation ist schwierig und ich bin nicht sehr glücklich, was unseren Rückstand zum Kawasaki-Werksteam betrifft. Deshalb überlege ich, ob es eine andere Möglichkeit gibt.»