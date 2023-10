Toprak Razgatlioglu (Yamaha) weinte vor Enttäuschung

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2023 in Portimão war eines der besten Rennen dieser Saison. Sein Yamaha-Teamchef verrät, wie sehr Toprak Razgatlioglu die Niederlage gegen Álvaro Bautista (Ducati) zugesetzt hat.

Das zweite Superbike-Rennen in Portimão war ein Krimi, ein extrem spannender Schlagabtausch zweier Ausnahmekönner auf ihren Motorrädern. Ungezählt, wie oft sich Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Verlauf von 20 Runden überholt haben. Das Ende ist bekannt: Wie schon im Superpole-Race beschleunigte der Spanier aus der letzten Kurve so viel besser heraus, dass er den Yamaha-Piloten bis zur Ziellinie überholte und den Sieg einheimste. Im Vergleich zu dem, was Razgatlioglu mit seinen extrem späten Bremsmanövern vorführte, ein für Beobachter vergleichsweise einfacher und risikoarmer aussehender Überholvorgang.

Die Enttäuschung über die Niederlage entlud sich beim Türken bei der Zieldurchfahrt, indem er mit der Faust auf den Tank hämmerte – zuvor im Superpole-Race ging dabei sogar die Verkleidung zu Bruch. Solche Emotionen sind für den 26-Jährigen aus Alanya völlig untypisch.



«Toprak fuhr aggressiv, aber er war respektvoll. Es war ein fabelhaftes Rennen», sagte Pata Yamaha Teamchef Paul Denning. «Diese Pace über 20 Runden mitgehen, bei hohen Temperaturen, mit dem Leistungsdefizit und seinem Gewichtsnachteil, der bei der Beschleunigung deutlich zu spüren ist und es auch schwieriger macht, das Motorrad abzubremsen, war unglaublich und eine fantastische Show. Das Einzige, was Toprak glücklich gemacht hätte, wäre der Sieg gewesen. Ich habe ihn noch nie in einer Verfassung wie nach Rennen 2 gesehen. Er war am Boden zerstört und in Tränen aufgelöst, weil er geschlagen wurde. Wenn man so viel Herzblut hineinsteckt und das wahrscheinlich beste Rennen seines Lebens fährt, mit dem besten Paket, das wir ihm geben konnten, und trotzdem geschlagen wird, dann kamen seine Emotionen durch.»

Nicht nur Razgatlioglu war enttäuscht, sondern auch das gesamte Team, das in der Box mitfieberte.



«Ich glaube nicht, dass ich oder das Team jemals enttäuschter über einen doppelten Podestplatz im Sprintrennen und den zweiten Platz am Nachmittag gewesen sind», gab Denning zu. «Normalerweise bekommt man im Leben, was man verdient. Topraks Kampfgeist, sein Einsatz und sein Speed hätten diesen Sieg absolut verdient gehabt. Natürlich fährt auch Álvaro spektakulär gut. Im zweiten Lauf sahen wir zwei Fahrer auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Aber zweimal in der letzten Kurve den Sieg zu verpassen, war ziemlich niederschmetternd.»