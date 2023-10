Dominanz aus Bologna: 19. Superbike-Titel für Ducati

Einen Titel konnte Ducati in der Superbike-WM 2023 bereits einfahren – die Herstellerwertung für die Italiener gewann Álvaro Bautista fast im Alleingang. In der Statistik ist Ducati mindestens 13 Jahre uneinholbar.

Dank drei Siegen von Álvaro Bautista in Portimão liegt Ducati in der Markenwertung uneinholbar vorn. Mit insgesamt 24 Siegen, zwei zweiten und einem dritten Platz steuerte der 38-Jährige den Löwenanteil zum Gewinn der Markenwertung der Superbike-WM 2023 bei – also in 27 von 33 Rennen! Es ist die 19. Markenweltmeisterschaft der Motorradschmiede aus Borgo Panigale.

In den ersten drei Saisons der heutigen Superbike-WM gewann Honda die begehrte Trophäe für den besten Hersteller, 1991 begann der Siegeszug von Ducati – wobei der erste Fahrertitel 1990 von Raymond Roche gewonnen wurde!

Bis 2004 dominierte Ducati die seriennahe Weltmeisterschaft, nur unterbrochen 2007, als Honda ebenfalls mit einem V2 antrat. Ernsthafte Konkurrenz erwuchs 2010 mit Aprilia und ab 2015 mit Kawasaki. Mit bescheidenen sechs Weltmeisterschaften ist Kawasaki aber weit von den Ducati-Erfolgen entfernt. Selbst wenn die Japaner ab 2024 zu einem Siegeszug ansetzen würden, wäre Ducati in der Statistik noch bis 2037 der erfolgreichste Hersteller.

«Zum zweiten Mal in Folge ist Ducati mit der Panigale V4 R der beste Hersteller in der Superbike-WM, aber nicht nur das. Nicolò Bulega, wurde zum Supersport-Weltmeister gekrönt und zum ersten Mal sind wir mit der Panigale V2 auch Hersteller-Weltmeister in der Supersport-Kategorie», hob Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna hervor. «Wir sind sehr stolz auf diese Ergebnisse, die ein Zeichen für das große Engagement sind, das wir in der seriennahen Weltmeisterschaft immer gezeigt haben. Der Titel der Superbike-Fahrer ist noch offen, und wir werden alles daran setzen, den Titel zu verteidigen.»