Philipp Öttl (Ducati): «Habe diesen Platz verdient»

Auf der Berg-und-Tal-Strecke in Portimao brauste Philipp Öttl zum achten Mal in den letzten neun Rennen in die Top-10. Der Bayer weiß, dass das die beste Empfehlung für einen guten Teamplatz in der Superbike-WM 2024 ist.

Neunter, Zehnter und Zehnter in Magny-Cours, Sechster, Achter und Siebter in Aragon sowie Elfter, Zehnter und Neunter in Portimao: Philipp Öttl zeigt im letzten Saisondrittel starke Leistungen. Und zum Abschluss der diesjährigen Weltmeisterschaft kommt Ende Oktober noch Jerez, wo der Bayer 2018 in der Moto3-Klasse seinen einzigen Grand Prix gewann.

Besonders wichtig: Öttl schaffte es nicht nur in neun Rennen achtmal in die Top-10, sondern besiegte auch immer wieder die starken Ducati-Kollegen Danilo Petrucci und Axel Bassani.



In Portugal blieb Öttl in zwei von drei Rennen vor Petrucci, Bassani ließ er dreimal hinter sich. Und das, obwohl seine Panigale V4R nicht ganz auf dem technischen Level der Maschinen der beiden Italiener ist.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Bautista, Van der Mark, Lecuona © Gold & Goose Rea und Redding © Gold & Goose Locatelli und Gerloff © Gold & Goose Gerloff, Vierge, Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Lecuona, Petrucci, Aegerter © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Petrucci und Aegerter © Gold & Goose Redding und Rea © Gold & Goose Van der Mark, Bassani, Rea © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Insgesamt bin ich mit dem Wochenende in Portimao zufrieden, auch wenn ich mir vom Resultat etwas mehr erwartet hatte», sagte Philipp. «Meine Qualifyingrunde war nicht perfekt. Da alles sehr eng zusammen war, hätte ich einen besseren Startplatz rausfahren können. Leider sind mir die Starts dieses Wochenende nicht so gut gelungen, das hat meine Aufgabe erschwert. Im zweiten Hauptrennen war ich direkt hinter dem Ausritt von Rea, musste ausweichen, mich anschließend wieder nach vorne beißen und konnte einige überholen. Ich glaube, ich habe für die richtigen Leute das richtige Zeichen gesetzt.»

Öttl ließ nicht nur mit den Platzierungen aufhorchen, lediglich 12,2 sec Rückstand auf Sieger Alvaro Bautista (Aruba Ducati) sind ebenfalls erwähnenswert. «So nahe an der Spitze dran war ich nur in Australien und Magny-Cours», hielt der Go-Eleven-Pilot gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Es liegen alle so eng beisammen, da ist das nicht so leicht. Im Qualifying müsste ich etwas konsequenter sein, da wäre an dem Wochenende auf jeden Fall mehr drin gewesen.»

Bereits Mitte Juli zeichnete sich für Öttl ab, dass er seinen Platz im Team Go Eleven Ducati für 2024 an den ehemaligen MotoGP-Piloten Andrea Iannone abgeben muss. Seither schaut er sich nach anderen Möglichkeiten um.

Aktuell hat er für nächstes Jahr zwei vielversprechende Optionen. Die erste ist im Team Motocorsa Ducati, wo ein Nachfolger für Axel Bassani gesucht wird, der ins Kawasaki-Werksteam wechselt. Die zweite gibt es bei Yamaha. Unterschriebe Philipp einen Vertrag mit Yamaha Motor Europe als Nachfolger von Lorenzo Baldassarri, könnte ihn Road-Racing-Chef Andrea Dosoli im Team GMT94 oder Motoxracing platzieren. Diese beiden Satelliten-Mannschaften haben beinahe identisches Material wie das Pata-Werksteam und GRT.

Im Team Motocorsa könnte Öttl weiterhin eine Ducati fahren, die er nach zwei Jahren bestens kennt. Teamchef Lorenzo Mauri präsentierte am vergangenen Freitag in Portugal aber eine besondere Idee: Er will im Test direkt nach dem Jerez-Wochenende Öttl und den ebenfalls in Frage kommenden Loris Baz fahren lassen und sich erst danach entscheiden.



«Der Test wird für die beiden Fahrer kein Stress, es kommt mir nicht auf die Rundenzeit an», versicherte der Italiener. «Ich will sehen, wie sie arbeiten und zum Team passen. Das ist kein Shoot-out.»

Dass er mit dieser Ankündigung bei den Fahrern auf wenig Verständnis stößt, kann sich jeder ausmalen. Denn feststeht: Nur einer der beiden bekommt den Job. Dann ist es Anfang November und viele der heutigen Optionen wird es nicht mehr geben. Es bleibt abzuwarten, ob beide Fahrer dieses Risiko eingehen und die nächsten vier Wochen ausharren.

Was für Öttl spricht: Er ist drei Jahre jünger und hat diese Saison fast doppelt so viele Punkte erobert wie Baz. Außerdem crasht Philipp nur selten, während der Franzose dieses Jahr schon Sturzteile für über 300.000 Euro gebraucht hat.



«Ich habe den Platz verdient», sagt Öttl selbstbewusst.