Neuer Chef bei BMW – Auswirkung auf SBK-Engagement? 06.10.2023 - 07:06 Von Kay Hettich

© BMW Markus Flasch und Dr. Markus Schramm (v.l.) bei der Präsentation der ersten M1000RR

Ende Oktober gibt es einen Wechsel an der Spitze von BMW Motorrad. Dr. Markus Schramm, der einst für die werksseitige Rückkehr in die Superbike-WM sorgte, gibt den Staffelstab an Markus Flasch weiter.