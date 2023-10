Bautista: «Anders kann man Toprak nicht überholen»

In zwei von drei Superbike-Rennen in Portimão entschied Álvaro Bautista ein episches Duell mit Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu mit der Power seiner Ducati für sich. Der Spanier erklärt, warum es gar nicht anders geht.

In Portimão lieferten sich Toprak Razgatlioglu und Álvaro Bautista im Superpole-Race und im zweiten Lauf fantastische Duelle um den Sieg. Die Stärke des Yamaha-Piloten liegt in den harten Bremsmanövern, die des Ducati-Stars in seinem Können, die Beschleunigung seiner V4R wie kein anderer perfekt auszunutzen.

Mit dieser Gabe gewann der 38-Jährige den Sprint von der letzten Kurve bis zur Ziellinie. Bautista mag die Rennen gewonnen haben, Sieger der Herzen war aber Razgatlioglu.



«Das Problem war, dass ich in der letzten Kurve sehr stark war und es danach bergauf geht – das machte den Unterschied zwischen uns noch größer», erklärte der 24-fache Saisonsieger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Außerdem: Toprak bremst extrem spät und quer – da bleibt kaum Platz, um ihn auszubremsen. Um es zu schaffen, muss man es weit innen versuchen, aber das ist sehr riskant. Ich habe es mehrmals versucht, als er mich am Limit überholte, innen wieder durchzuschlüpfen, aber ihr könnt mir glauben, es ist kaum möglich. Er bremst so spät, sein Bike slidet hin und her – da gibt es kaum eine Chance, was soll ich also machen?»

Bautista geht noch mehr ins Detail, warum der Yamaha-Pilot vornehmlich auf der Bremse überholt.



«Wir haben unterschiedliche Methoden, um unsere Bikes abzubremsen. Toprak bremst in der letzten Phase stärker, ich muss mehr Speed auf der Geraden vernichten und fahre eine höhere Kurvengeschwindigkeit. Auch das macht es mir schwierig, ihn vor einer Kurve zu überholen», verdeutlichte der Spanier. «Er tut sich damit leichter, einfach weil er später hart bremst – ich im Gegenteil früher. Das liegt auch daran, weil sich unsere Motorräder unterscheiden. Mit der Ducati muss man früher bremsen, weil sie sich in Schräglage schwieriger verzögern lässt als die Yamaha.»