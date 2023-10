Jerez, Superpole: Aegerter Zweiter, Öttl auf Platz 6

Die letzte Superpole der Superbike-WM 2023 entschied in Jerez Álvaro Bautista (Ducati) für sich. Dominique Aegerter begeisterte als bester Yamaha-Pilot auf Startplatz 2. Ebenso stark Philipp Öttl (Ducati) als Sechster.

Bei der Superpole der Superbike-WM handelt es sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Pirelli hat für das letzte Rennwochenende der Saison 2023 wieder den SCQ-Qualifyier-Reifen im Sortiment, der auch im Superpole-Race eingesetzt werden darf.

Im dritten Training fuhr Álvaro Bautista (Ducati) in 1:39,638 min die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende. In der Superpole wurden Zeiten im mittleren 1:38er-Bereich erwartet.

Für die erste nennenswerte Zeit bei sonnigem Wetter und 18 Grad Celsius sorgte auf seiner ersten fliegenden Runde Jonathan Rea in 1:38,974 min. Der Kawasaki-Pilot klagte am Freitag noch über massive Probleme mit seiner ZX-10RR, scheint aber offenbar eine Lösung gefunden zu haben. Innerhalb 0,5 sec zum Rekordweltmeister blieben Bautista sowie die Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu, Dominique Aegerter und Remy Gardner.

Die meisten Piloten steuerten die meisten Piloten die Boxgasse an und ließen sich einen neuen Reifen für die finale Zeitenjagd montieren. Den Anfang machte Rea, an dessen Heck sich Scott Redding (BMW) klemmte. In 1:38,907 min verbesserte sich der Nordire geringfügig, der BMW-Pilot reihte sich zunächst als Dritter ein.

Bei noch 2:30 min sorgte Bautista in 1:38,635 min für eine neue Bestzeit und Rea wurde von seinem Teamkollegen Alex Lowes um 0,002 sec auf Platz 3 verdrängt. Zur Orientierung: Die schnellste Rennrunde fuhr Álvaro Bautista (Ducati) 2019 im Superpole-Race in 1:39,004 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im selben Jahr mit 1:38,247 min auf.

Aber der Zeitenmonitor zeigte weiterhin viel Rot! 47 sec vor dem Ende brauste Domi Aegerter mit einer 1:38,845 min über die Linie – Platz 2 für den Yamaha-Piloten aus der Schweiz. Dabei blieb es: Die Pole sicherte sich Bautista, die erste Reihe komplettieren Aegerter und Lowes.

Die zweite Startreihe beginnt mit Rea, gefolgt von Gardner und Ducati-Privatier Philipp Öttl, der mit Platz 6 seine beste Startposition seit dem Saisonauftakt in Australien erreichte (damals Fünfter).

Toprak Razgatlioglu erreichte als nur drittbester Yamaha-Pilot den siebten Platz, neben dem Türken die BMW-Piloten Scott Redding und Garrett Gerloff.

Honda enttäuschte: Iker Lecuona reiht sich als 14. im Grid ein, Xavi Vierge als 16.