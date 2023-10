Jerez, FP3: Bautista vor Aegerter – Philipp Öttl 8.

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) gelang im FP3 am Samstagmorgen die bis dahin beste Zeit des Wochenendes, Domi Aegerter und Philipp Öttl zeigen sich in Jerez von ihrer besten Seite.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hatte am Freitag mit 1:40,312 min für die Bestzeit gesorgt. Nachdem im FP1 am Freitagvormittag auf nasser Strecke nur vier Piloten gefahren sind, dauert es etwas, bis wirklich starke Zeiten kommen.

Zur Orientierung: Die schnellste Rennrunde fuhr Alvaro Bautista (Ducati) 2019 im Superpole-Race in 1:39,004 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im gleichen Jahr mit 1:38,247 min auf.

Als das dritte freie Training am Samstagmorgen um 9 Uhr begann, war es in Jerez gerade mal einigermaßen hell und die Rennleitung meldete feuchte Stellen in sechs Kurven. Die Asphalttemperatur betrug auch nur 18 Grad Celsius.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach acht Minuten Razgatlioglu mit 1:40,852 min, zehn Minuten vor Ende katapultierte sich Axel Bassani (Motocorsa Ducati) mit 1:40,231 min an die Spitze. In den letzten sechs Minuten verbesserten sich zahlreiche Fahrer, am Schluss stand Bautista auf der Zeitenliste mit 1:39,638 min ganz oben.

Hervorragender Zweiter wurde der Schweizer Domi Aegerter (GRT Yamaha), auf Platz 3 folgt BMW-Werksfahrer Scott Redding. Es folgen Bassani, Lecuona, Rea, Gerloff und Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) auf Platz 8.

Wie immer in den freien Trainings gilt: Die Zeiten sind mit Vorsicht zu genießen, weil die Fahrer und Teams unterschiedliche Strategien haben und nicht zur gleichen Zeit mit identischen Reifen unterwegs sind. Während einige auf Zeitenjagd gehen, arbeiten andere an der Rennabstimmung.