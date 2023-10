Jonathan Rea (4.): «Bautista hat genug gewonnen»

Nach einem desaströsen Freitag verlief der erste Lauf in Jerez für Jonathan Rea viel besser als erwartet. Der Kawasaki-Pilot wird die Superbike-WM 2023 als Dritter beenden.

In den vergangenen zwei Jahren sah man Jonathan Rea häufiger frustriert, selten aber derart wie in Jerez nach Platz 13 am Freitag. Doch in der Superpole überraschte der Rekordweltmeister als Vierter und brachte diese Position auch im ersten Rennen ins Ziel. Schneller waren nur Ducati-Weltmeister Álvaro Bautista sowie die Yamaha-Werkspiloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli. Allerdings kamen nur zwei Sekunden hinter Rea Danilo Petrucci (Ducati), Philipp Öttl (Ducati) und sein Teamkollege Alex Lowes (Kawasaki) ins Ziel!



«Die Superpole ließ uns besser aussehen, als wir tatsächlich waren», sagte Rea in kleiner Journalistenrunde. «Die ersten Runden waren aufregend, mein realistisches Ziel waren aber die Top-5. Natürlich wäre ich gerne aufs Podium gefahren, das nehme ich mir immer vor. Als ich aber hinter Loka an vierter Stelle lag, dachte ich mir, dass es, angesichts wo wir am Freitag waren, nicht schlecht läuft. Der Zustand der Strecke war im ersten Rennen immer noch nicht ideal.»

Als einziger Teilnehmer setzte Rea auf den SC0-Hinterreifen, das brachte den Durchbruch.



«Das war wirklich ein großer Fortschritt! Ich habe den SC0 im dritten Training für eine Runde ausprobiert und sofort fühlte sich das Bike normal an. Die Reifen von Pirelli werden immer weicher, aber das passt nicht zur ZX-10RR», wiederholte der Kawasaki-Pilot seine Kritik. «Wir wollten zuerst den dritten WM-Rang absichern, was jetzt erledigt ist. Für Sonntag können wir uns deshalb andere Gedanken machen. Im Sprintrennen könnte ich den SCX in Betracht ziehen.»

Nach sechs Titeln in Folge musste Rea 2021 Razgatlioglu sowie 2022/2023 Bautista zur Weltmeisterschaft gratulieren. Der Spanier ist für Rea ein würdiger Weltmeister.



«Ich habe Álvaro gratuliert, er hat den Titel absolut verdient. Für meinen Geschmack hat er jetzt aber genug gewonnen», scherzte Rea. «Ich weiß um den Stellenwert einer Weltmeisterschaft und deshalb muss man ihm Respekt zollen und gratulieren, auch seinem Team und seiner Familie. Er hat jetzt drei WM-Titel gewonnen, das ist wirklich stark.»