Philipp Öttl verzählte sich – und brillierte trotzdem

Sechster am Freitag, Sechster im Qualifying und Sechster im ersten Rennen: Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati zeigt auch bei der Superbike-WM in Jerez starke Leistungen.

Mental gestärkt kam Philipp Öttl aus der Sommerpause zurück und verzückt sein Go-Eleven-Team und seine Fans seither mit tadellosen Leistungen. Bei den neun Rennen in Magny-Cours, Aragon und Portimao brauste der Ducati-Pilot achtmal in die Top-10, auf seiner Vorzeigestrecke in Jerez, dort gewann er 2018 seinen einzigen Moto3-GP, geigt er ebenfalls virtuos auf: Sechster am Freitag, Sechster im Qualifying und Sechster im ersten Rennen. Es hätte sogar Platz 5 werden können, doch Philipp verzählte sich um eine Runde!

Doch von vorne. «Der Start an sich war nicht schlecht, auch die erste Runde nicht», erzählte Philipp beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich musste in Kurve 6 zweimal eine weite Linie fahren, habe mich dann aber wieder zusammengerissen und es ging gut von der Hand. Mein Crew-Chief hat einen guten Job gemacht, in dem er mir bei der Reifenwahl geholfen hat – ich habe den harten Hinterreifen genommen. Das war der Schlüssel für ein erfolgreiches Rennen.»

Öttl kam als Neunter aus der ersten Runde zurück und kämpfte sich in den folgenden 19 Runden an mehreren Gegnern vorbei. Zeitweise war nur der spätere Sieger Alvaro Bautista (Ducati) schneller als Philipp, als er am Fünften Alex Lowes vorbei war, hatte es vorübergehend sogar den Anschein, als könnte er Dritter werden.

«Ich habe probiert Petrucci abzuschütteln, in dem ich Lowes so schnell wie möglich überhole», erklärte der Bayer. «Er war an Lowes aber auch gleich vorbei, das hat mir nicht geholfen.»

Öttl wurde zum dritten Mal in dieser Saison Sechster, zu Saisonbeginn war er in Australien sogar einmal Fünfter. «Ich bin ja auch zufrieden, gar kein Thema», schmunzelte der 27-Jährige, der für 2024 noch keinen Job hat. «Wieder in den Top-10, im Moment kann ich für mich nicht mehr Werbung machen.»

Einziger Wermutstropfen ist die Niederlage gegen Petrucci, der Italiener ging eingangs der letzten Runde an Philipp vorbei. «Ich war mir sicher, ich bin in der letzten Runde», gab Öttl zu, der seinen fünften Platz verfrüht feierte und das Gas zudrehte. «Sonst hätte ich ihm einen härteren Kampf geliefert, ich hätte auf jeden Fall probiert vor ihm zu bleiben.»