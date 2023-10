BMW-Desaster in Jerez: Nur die Bonovo-Piloten im Ziel

Der erste Superbike-Lauf in Jerez endete für BMW so schlecht wie lange nicht mehr. Nur die Bonovo action-Piloten kamen ins Ziel, aber auch Loris Baz und Garrett Gerloff verpassten die Top-10.

Nur zwei von fünf Piloten im Ziel (Gaststarter Gabriele Ruiu eingeschlossen) und kein einstelliges Ergebnis – bei BMW gab es im ersten Superbike-Lauf in Jerez lange Gesichter. Für das beste Ergebnis sorgte eher überraschend Loris Baz auf Platz 13, unmittelbar dahinter kreuzte dessen Bonovo action-Teamkollege Garrett Gerloff als 14. die Ziellinie. Die ROKiT-Piloten sahen nicht das karierte Tuch. Michael van der Mark stürzte, Scott Redding gab das Rennen in aussichtsloser Position auf – der Reifen hatte einen Schaden.

Zumindest zeitweise sorgte Garrett Gerloff für einen Hoffnungsschimmer. Bis zu seinem Sturz in Runde 10 kämpfte der Texaner mit einer soliden Pace um Platz 6. «Ich bin enttäuscht. Ich fühlte mich nicht allzu schlecht. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Pace hatte, um mich durch die Ducatis vor mir zu kämpfen. Aber sobald ich sie einholte, hatte ich einen dummen, kleinen Sturz», ärgerte sich der 28-Jährige. «Das Bike war in Ordnung, ich sprang so schnell ich konnte wieder auf und versuchte weiterzufahren. Aber ich habe eine Runde damit verschwendet, ein Stück Verkleidung loszuwerden, das den Boden berührte. Es ist einfach frustrierend, denn ich denke, wenn ich einfach auf zwei Rädern geblieben wäre und es bis zum Ende des Rennens geschafft hätte, dann wäre ich unter die Top 6, vielleicht sogar unter die Top 5 gekommen.»

Dass er es trotz des Ausrutschers noch in die Punkte schaffte, war ebenso nicht selbstverständlich. «Nach einem Sturz in die Punkte zu fahren, ist sicher gut, aber es hätte definitiv besser sein können», winkte Gerloff ab. «Wir haben jetzt eine Richtung für morgen und werden versuchen, die Saison besser zu beenden.»

Auch als bester BMW-Pilot im Ziel war Loris Baz nicht mit seiner Performance zufrieden. «Es war sehr schwierig. Leider nicht das, was ich mir für das letzte Wochenende gewünscht habe. Ich hatte mir viel mehr erhofft. Ich konnte von Anfang an kein Gefühl finden, ich kann das Motorrad nicht so fahren, wie ich es möchte», sagte der Franzose ratlos. «Wir haben überall einige Probleme. Im Rennen hatte ich große Schwierigkeiten mit der Motorbremse. Ich habe nur versucht, das Rennen zu beenden. Es ist frustrierend, denn ich möchte die Saison stärker beenden und ein starkes Ergebnis für die Jungs holen, um sie glücklich zu machen.»