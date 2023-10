Toprak Razgatlioglu: «Als säße er auf einem GP-Bike»

Toprak Razgatlioglu konnte den Titelkampf in der Superbike-WM 2023 bis zur letzten Veranstaltung in Jerez offenhalten und als Einziger Alvaro Bautista und Ducati Paroli bieten. Zufriedenstellen tut ihn das nicht.

25 der bislang 34 Rennen dieser Saison hat Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) gewonnen, 29 Mal stand er auf dem Podium. Yamahas klare Nummer 1 Toprak Razgatlioglu kletterte in 32 Läufen aufs Podest, aber nur siebenmal als Sieger. Dass der Türke die Weltmeisterschaft bis zum letzten Event in Jerez offenhalten konnte, ist seiner Konstanz zu verdanken, aber auch Stürzen von Bautista und technischen Problemen an der Ducati.

Im ersten Rennen in Jerez wurde Toprak von Startplatz 7 kommend zwar unbedrängt Zweiter, Polesetter und Sieger Bautista hatte er aber nichts entgegenzusetzen. Denn schnell wurde offensichtlich: Der Spanier will seinen zweiten Superbike-WM-Titel nicht ins Ziel tragen, sondern gewinnen – was er in überragender Manier tat.

«Es gab keine Möglichkeit, ihn anzugreifen», fasste Razgatlioglu sein Rennen zusammen. «Ich sagte schon am Freitag, dass die WM am Samstag gelaufen ist, denn er ist auf dieser Strecke sehr stark. Ich habe mein Bestes versucht, aber das war nicht genug für den Sieg. Er wäre auch Weltmeister gewesen, wenn ich gewonnen hätte, aber ich wollte trotzdem gewinnen. Bereits nach fünf Runden drehte mein Hinterreifen durch und es war nicht einfach, zu beschleunigen. In Kurve 5 war Alvaro in der Beschleunigung unglaublich gut, es war, als säße er auf einem GP-Bike. Ich fuhr hier mit dem GP-Bike, die Beschleunigung ist ähnlich wie die der Ducati. Ich kann 0,4 sec nicht einfach auf der Bremse wettmachen.»

«Er ist sehr stark, weil er ein gutes Paket hat», sagte Toprak über den Weltmeister. «Sein Motorrad ist sehr gut, er ist sehr stark. Ich wiederhole mich: Er fährt nicht nur eine Ducati, sondern ist auch jedes Rennwochenende sehr stark. Er verdient den Titel, ich bin deswegen aber trotzdem nicht glücklich, dass ich Zweiter der Meisterschaft wurde. Mein Fokus liegt immer auf dem Sieg. Ich bin glücklich, dass der Titel erst im letzten Event entschieden wurde. Das ist gut und zeigt, dass er die Meisterschaft nicht einfach gewann, er spürte den Druck und den Stress. Ich habe immer mit ihm gekämpft, manchmal gewann ich, manchmal war ich Zweiter. Ich gratuliere ihm – jeder weiß, dass er manchmal einen großen Vorteil hatte. Einige Rennen habe ich genossen, nach anderen war ich wütend.»