Philipp Öttl (27): Die erste Türe bei Yamaha fällt zu

Noch gibt es Möglichkeiten, dass Philipp Öttl auch 2024 Superbike-WM fahren kann, doch diese werden immer weniger. Bei GMT94 wäre er sehr willkommen, aber Yamaha verfolgt andere Pläne.

GMT94-Teamchef Christophe Guyot sagt seit Wochen: Kann er Michael Rinaldi nicht als nächstjährigen Fahrer und Nachfolger von Lorenzo Baldassarri gewinnen, dann ist Philipp Öttl seine erste Wahl.



Rinaldi hat einen Vertrag mit dem Team Motocorsa Ducati unterschrieben. Öttl wird bei GMT94 aller Voraussicht nach trotzdem nicht zum Zug kommen, denn Yamaha hat vertragliche Verpflichtungen gegenüber Bradley Ray.

Der Engländer fuhr dieses Jahr im Team Motoxracing, welches nur an den Europa-Events teilnahm. So wird das auch 2024 sein. Rays Vertrag mit Yamaha beinhaltet aber, dass er im nächsten Jahr die ganze Weltmeisterschaft fahren wird. Will Yamaha nicht vertragsbrüchig werden, muss Road-Racing-Manager Andrea Dosoli dem Britischen Meister von 2022 ein Team bieten, das die gesamte Superbike-WM bestreitet. Und es ist nur noch GMT94 übrig.

Teamchef Guyot wird sich nicht gegen die Entscheidung von Yamaha stellen und die Pille wahrscheinlich schlucken. Öttl bleibt damit bei Yamaha nur noch das Motoxracing-Team.

«Ich verstehe, dass Yamaha versucht eigene Fahrer auf ihre Bikes zu setzen», sagte Philipp in Jerez zu SPEEDWEEK.com. «Wenn du das nicht verstehst, dann bist du dumm. Im Moment ist für mich alles eine Option, es gibt noch freie Plätze in der Superbike-WM.»

Neben Motoxracing sind das die beiden Kawasaki-Teams Puccetti und Pedercini, wo der Süddeutsche aktuell aber nicht Topkandidat ist.

Um weiterhin einen Fuß im SBK-Paddock zu behalten, könnte Öttl eventuell Testfahrer bei BMW werden, mit zusätzlichen Einsätzen in der Endurance-WM.

«Es wäre nicht richtig, in meiner jetzigen Form mit 27 Jahren in ein Testteam zu gehen», meint der WM-15., der in den vergangenen zehn Rennen neunmal in die Top-10 preschte. «Das sollte nicht mein Ziel sein, auch wenn ich Testen immer genossen habe.»

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Fett = offiziell bestätigt