Sieger Álvaro Bautista (Ducati): «So sind die Regeln»

Auch wenn sich Álvaro Bautista den Sieg im letzten Rennen der Superbike-WM 2023 anders gewünscht hätte, hält der Ducati-Pilot die Track-Limit-Strafe gegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) für korrekt.

26 Siege und 30 Podestplätze erreichte Álvaro Bautista in der Superbike-WM 2023 und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr mit 76 Punkten Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha) souverän. Bemerkenswert: Bei der Hälfte der SBK-Meetings gewann der kleine Spanier alle drei Rennen!

Doch keineswegs war es für den Ducati-Piloten ein Spaziergang, denn Razgatlioglu lieferte bis zum letzten Saisonrennen heftige Gegenwehr und erwies sich als ebenbürtiger Gegner. Nicht selten entschied eine Kleinigkeit über Sieg und Platz 2 – so wie im umkämpften zweiten Lauf in Jerez.

Im letzten Saisonrennen überholten sich Razgatlioglu und Bautista unzählige Male, auf der Ziellinie hatte Razgatlioglu um wenige Zentimeter die Nase vorn. Doch weil der Türke in Kurve 13 den grünen, verbotenen Bereich berührte, wurde der Yamaha-Pilot hinter Bautista zurückgestuft.

«So sind die Regeln, die Track-Limits müssen respektiert werden. Gerade in der besagten Kurve fuhr ich bereits sehr weit innen, Toprak aber noch mehr – es ist nicht möglich, diese Kurve so zu fahren und deshalb kam er in den verbotenen Bereich. Insofern halte ich das Ergebnis für okay», sagte der 38-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Natürlich hätte ich das Rennen lieber gewonnen, indem ich als Erster über die Ziellinie gefahren wäre und ohne dass solche Strafen ausgesprochen werden. Aber jeder kennt die Regel und das Grün ist tabu.»

Der zweifache Superbike-Weltmeister weiter: «Ich freue mich aber mehr über das Rennen an sich als über den Sieg – es war eine Schlacht. Wir beide waren aggressiv, gleichzeitig aber auch sehr korrekt und mit gegenseitigem Respekt. Ich glaube, es war eines der besten Rennen in der Geschichte der Superbike-WM, noch besser als das zweite Rennen in Portimão. Hier haben wir uns in jeder Kurve und bei jeder sich bietenden Gelegenheit überholt.»

Damit meint der Spanier, dass er auf der kurzen Geraden in Jerez nicht den Beschleunigungsvorteil hatte, wie auf der langen Geraden in Portugal.

Beim Herausbeschleunigen aus der letzten Kurve schlingerte die Ducati, dennoch lag Bautista auf der Ziellinie nur 0,039 sec hinter Razgatlioglu. «Ich versuchte, ein wenig früher als er ans Gas zu gehen. Aber es war die letzte Runde, die letzte Kurve und die Reifen waren am Ende», erklärte der Ducati-Pilot. «Ob ich ohne das Rutschen hätte gewinnen können, ist nebensächlich. Wir hatten so viele Überholmanöver, ich habe jedes einzelne genossen.»