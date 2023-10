Jerez, Superpole-Race: Erstes SBK-Podium von Aegerter

Während Álvaro Bautista (Ducati) das Superpole-Race in Jerez gewann, holte Dominique Aegerter als Zweiter sein erstes Podium in der Superbike-WM. Philipp Öttl guter Siebter.

Auch wenn die Top-4 feststehen, ist der letzte Renntag der Superbike-WM 2023 für eine Reihe von Piloten noch entscheidend. Zwischen den Ducati-Piloten Axel Bassani (244 P.) und Michael Rinaldi (241 P.) geht es um Platz 5. Bassani wurde im ersten Lauf von Rinaldi von der Piste gedrückt, entsprechend aufgeheizt wird die Stimmung zwischen den beiden Italienern sein.

Um Platz 8 buhlen mit Alex Lowes (Kawasaki), Xavi Vierge und Iker Lecuona (beide Honda) sowie Remy Gardner und Domi Aegerter (beide Yamaha) und Garrett Gerloff (BMW) sogar sieben Piloten, die von nur zwölf Punkten getrennt sind.

Umso wichtiger auch das Superpole-Race über zehn Runden, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten außerdem bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Die Temperaturen bei Rennstart um 11 Uhr mit 20 Grad Celsius bei bewölktem Himmel angenehm, doch gegen 10 Uhr hatte es getröpfelt und die Streckenbedingungen waren auch wegen der nächtlichen Feuchtigkeit tückisch. Zum Einsatz im Sprintrennen kommt in der Regel der 2022 eingeführte SCQ-Reifen oder der weiche Rennreifen SCX.

Die Startaufstellung entsprach dem Qualifying: Neben dem seit Samstag als Weltmeister feststehenden Álvaro Bautista (Ducati) standen Dominique Aegerter (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) in der ersten Reihe. In Reihe 2 lauerten Jonathan Rea (4./Kawasaki) und Ducati-Privatier Philipp Öttl (6.). Ferner: Toprak Razgatlioglu (7./Yamaha), Scott Redding (8./BMW), Iker Lecuona (14./Honda).

Der erste Startversuch wurde nach zwei turbulenten Runden abgebrochen, weil die Aegerter-Yamaha auf der Ideallinie einer Kurve Öl verlor. In der Folge stürzte Lecuona und Loris Baz (BMW) musste in den Kies ausweichen. Der Restart erfolgte über acht Runden, die Startaufstellung entsprach der Superpole.

Mit dem Ersatzmotorrad mischte Aegerter an der Spitze mit und führte das Rennen in der Anfangsphase an. Ab Runde 2 übernahm Bautista das Kommando und mit schnellen Rundenzeiten unterband der Spanier jegliche Überholversuche – abschütteln ließ sich Aegerter jedoch nicht und kreuzte 1,4 sec hinter dem Weltmeister als Zweiter die Ziellinie. Es ist das erste Podium des Schweizers in der Superbike-WM und ein herausragendes Ergebnis, denn Jonathan Rea (3./Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (4.) hatten dem Yamaha-Privatier nicht entgegenzusetzen!

Ein weiteres solides Rennen fuhr Philipp Öttl auf Platz 7, womit der Bayer im zweiten Lauf nur eine Startposition verlor. Gaststarter Florian Alt (Honda) kreuzte am Hinterrad von Oliver König (Kawasaki) auf Platz 18 die Ziellinie. Die CBR1000RR-R von Leandro Mercado (20.) ließ der IDM Champion hinter sich.

Die beste BMW brachte Michael van der Mark auf der achten Position ins Ziel. Dabei profitierte der Niederländer vom technisch bedingten Ausfall seines Teamkollegen Scott Redding, der vor ihm platziert war.

Für Honda holte Xavi Vierge als Zehnter das beste Ergebnis. Der angeschlagene Lecuona erreichte nur Platz 13.

So lief das Rennen:

Start: Aegerter vor Bautista und Lowes in die erste Kurve. Dann Rea und Razgatlioglu. Redding Neunter. Vierge 15. Öttl auf 9 und Alt auf 22.



Runde 1: Aegerter vor Bautista und Lowes. Toprak Razgatlioglu vor Rea auf Platz 4. Alt auf 20.





Runde 2: Bautista hat die Führung übernommen, Aegerter verteidigt Platz 2 gegen Lowes und Razgatlioglu. Rea Vierter.



Runde 3: Bautista 0,6 sec vor Aegerter und Razgatlioglu, der in 1:39,731 min die schnellste Runde fährt. Öttl Achter und unter Druck von Michel van der Mark (BMW).



Runde 4: Aegerter, Razgatlioglu und Rea kämpfen um Platz 2. Locatelli, Gardner und Redding um Platz 5.



Runde 5: Bautista 0,4 sec vor Aegerter, der sich von Razgatlioglu und Rea abgesetzt hat. Um Platz 8 buhlen Öttl, van der Mark, Bassani, Petrucci und Gerloff.



Runde 6: Bautista 0,7 sec vor Aegerter. Rea vorbei an Razgatlioglu auf Platz 3. Sturz Bassani und Gerloff. Redding fällt mit Defekt aus.



Runde 7: Bautista setzt sich weiter ab. Aegerter (2.) 1,4 sec vor Rea. Öttl Siebter, Alt auf 18.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Aegerter und Rea. Öttl Siebter, van der Mark Achter und Vierge Zehnter.