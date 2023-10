Jerez, Lauf 2: Episches Duell endet mit Bautista-Sieg

Der zweite Superbike-Lauf in Jerez war spannend und umkämpft. Auf der Ziellinie hatte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) die Nase vorn, doch als Sieger kam Álvaro Bautista (Ducati) in die Wertung. Aegerter auf dem Podium.

Für das letzte Rennen der Superbike-WM 2023 trat Aruba.it Ducati im gelben Design an, was wir bereits bei anderer Gelegenheit gesehen haben. Aus der ersten Reihe starteten Álvaro Bautista (Ducati), Domi Aegerter (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki); Philipp Öttl auf Startplatz 7. Nach seinem Sturz im Superpole-Race fehlte Alex Lowes (Kawasaki) im zweiten Rennen.

Rea kam als Führender aus der ersten Runde und legte eine schnelle Pace vor. Doch in der fünften Runde stürzte der Rekordweltmeister und sah in seinem letzten Rennen mit Kawasaki nur als 17. das Ziel.

Fortan kämpften Bautista und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um den Sieg – und wie! Unzählige Male überholten sich die beiden Ausnahmekönner, wie sie es bereits in Portimão kunstvoll vorführten. Als Dritter war Aegerter Beobachter eines Spektakels.

Der zu BMW wechselnde Türke fuhr nach 20 Runden wenige Zentimeter vor Bautista über die Ziellinie, doch in Kurve 13 überfuhr Razgatlioglu das Track-Limit und wurde um eine Position zurückgestuft. Als Sieger wurde Bautista vor dem Yamaha-Piloten gewertet, als Dritter holte Aegerter erneut eine Podestplatzierung.

Als Sechster sicherte sich Michael Rinaldi den fünften WM-Rang, was allerdings mehr an dem bescheidenen elften Platz seines Intimfeinds Bassani zuzuschreiben war.

Mit Platz 7 verabschiedete sich Philipp Öttl mit einem starken Ergebnis von seinem Ducati-Team Go Eleven, das für 2024 den ehemaligen MotoGP-Piloten Andrea Iannone verpflichtet hat.

Bester BMW-Pilot wurde Scott Redding – eine Entscheidung für das Pech des Engländers im ersten Rennen und im Superpole-Race. Die beste Honda brachte Xavi Vierge auf der 13. Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rea und Razgatlioglu in die erste Kurve, dann Aegerter, Locatelli und Redding. Rinaldi boxt Öttl von der Linie, der auf Platz 11 zurückfällt.



Runde 1: Rea kommt als Führender aus der ersten Runde, dann Bautista, Razgatlioglu und Aegerter. Redding auf Platz 6, Öttl ist Zwölfter, Vierge auf 13.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:39,874 min vorbei an Bautista auf Platz 2. Aegerter weiter Vierter vor Locatelli und Rinaldi.



Runde 3: Rea in 1:39,744 min um 0,9 sec vor Razgatlioglu und 2,3 sec vor Bautista. Öttl (11.) macht die erste Position gut und überholt van der Mark (BMW).



Runde 4: Rea vor Razgatlioglu. Rinaldi, Locatelli und Gardner kämpfen um Platz 5.



Runde 5: Razgatlioglu 1,2 sec vor Bautista und 1,9 sec vor Aegerter. Rea stürzt in Kurve 2 und nimmt das Rennen als Letzter wieder auf.





Runde 6: Bautista kommt in Schwung und verkürzt auf 0,9 sec. Öttl jetzt Neunter.



Runde 7: Razgatlioglu 0,8 sec vor Bautista und 1,5 vor Aegerter. 0,5 sec hinter dem Schweizer folgt Rinaldi. Petrucci und Locatelli kämpfen um Platz 6. Öttl (9.) schneller als Redding und Locatelli vor ihm.



Runde 8: Bautista nur noch 0,5 sec hinter Razgatlioglu. Rinaldi holt auf Aegerter (3.) auf.



Runde 9: Petrucci (6.) holt zu Gardner (5.) auf. Öttl (9.) 0,7 sec hinter Redding.



Runde 10: Bautista am Hinterrad von Razgatlioglu angekommen. Rea (20.) hat zwischenzeitlich König, Akt und Mercado überholt.



Runde 11: Razgatlioglu und Bautista wechseln sich mehrfach an der Spitze ab – die Top-4 dadurch innerhalb nur 0,7 sec! Öttl ist bei Redding angekommen.



Runde 12: Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi und Aegerter innerhalb nur 0,4 sec – auch Gardner und Petrucci holen massiv auf.



Runde 13: Bautista und Razgatlioglu überholen sich zigmal!



Runde 14: Die Top-6 innerhalb nur 1,4 sec. Öttl kommt nicht an Redding (8.) vorbei.



Runde 15: Das Wechselspiel an der Spitze geht weiter, das Rennen ist noch lange nicht vorbei. Rea auf 19.



Runde 16: Aegerter holt sich Platz 3 von Rinaldi zurück.



Runde 17: Razgatlioglu, Bautista und Aegerter 0,6 sec vor Gardner und Petrucci. Öttl vorbei an Redding auf Platz 8.



Runde 18: Die Top-3 um eine Sekunde vor Gardner, Öttl vorbei an Locatelli auf Platz 7.



Runde 19: Razgatlioglu und Bautista überholen sich jede Runde 3–4 Mal, der Sieg ist völlig offen – vielleicht auch Aegerter, der nur 0,5 sec dahinter fährt. Redding vorbei an Locatelli auf Platz 8.



Letzte Runde: Razgatlioglu fährt 0,032 sec vor Bautista und 0,353 sec vor Aegerter über die Ziellinie – aber er wird zurückgestuft wegen Überschreitung des Track-Limits. Öttl Siebter, Redding auf Platz 8. Rea wird 17.