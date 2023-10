Scott Redding (8./BMW): «Ein gutes Rennen, endlich»

Für BMW verlief das Finale der Superbike-WM 2023 in Jerez trostlos. Das beste Einzelergebnis im zweiten Lauf erreichte Scott Redding vom ROKiT-Team auf der achten Position.

Ausgerechnet beim letzten Saisonmeeting endet die seit Magny-Cours laufende Serie solider Ergebnisse von BMW, insbesondere von Garrett Gerloff vom deutschen Team Bonovo action. In Jerez kam keiner der vier Werkspiloten ungeschoren davon.



Besonders frustrierend verlief das Wochenende in Jerez für Scott Redding, der mit Startplatz 8 für das BMW-Highlight in der Superpole sorgte. Doch im ersten Lauf und im Sprintrennen musste der Engländer zwei technisch bedingte Ausfälle verkraften.

Mit Platz 8 im zweiten Rennen endete sein Engagement beim britischen ROKiT-Team halbwegs versöhnlich. «Endlich hatte ein recht gutes Rennen. Es war das erste Mal an diesem Wochenende, da ich zuvor mit einigen etwas Pech hatte», sagte der 31-Jährige. «Ich hatte einen guten Start und habe mich wirklich gut auf dem Motorrad gefühlt. Dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht, der mich etwas Zeit gekostet hat, aber ich habe meinen Rhythmus wiedergefunden. Ich habe das ganze Rennen über versucht, Andrea Locatelli zu überholen, und habe damit meinen Vorderreifen sehr beansprucht. Am Ende konnte ich ihn schlagen, und das war gut. Wir müssen immer noch am Grip während der Beschleunigung arbeiten. Aber ich bin glücklich, das letzte Rennen dieser Saison so zu beenden. Und für mich ging es nicht nur um das Rennen als solches, denn das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich große Schwierigkeiten. Es gibt also einen Grund, zufrieden zu sein. Ich möchte mich bei meinem gesamten Team für die guten zwei gemeinsamen Jahre bedanken. Jetzt freuen wir uns auf die Zukunft.»

Redding verabschiedet sich nur vom Team, nicht von BMW. 2024 wird er an der Seite von Gerloff für Bonovo action antreten.

«Im ersten Hauptrennen hatte Scott leider einen Reifen erwischt, der überhaupt keinen Grip aufgebaut hat, und er war schlicht und ergreifend nicht in der Lage, das Rennen zu fahren. Im Superpole-Race hat er gezeigt, dass er sich auf dem Motorrad wohlfühlt, was mich sehr gefreut hat. Leider hatte er einen mechanischen Defekt an der Fußraste. Dadurch hat er den sechsten oder möglichen fünften Platz verloren», erklärte Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Im zweiten Hauptrennen war Scott erneut stark unterwegs. Es war nicht ganz da, wo wir hin wollten, aber es hat mich für Scott gefreut, da er schwierige Zeiten hinter sich hatte.»

Der Niederländer musste zugeben, dass die Superbike-WM unter den Erwartungen endete. «Wir hätten unserem Leiter von BMW Motorrad, Dr. Markus Schramm, der nun in Rente geht, lieber ein schöneres Abschiedsgeschenk gemacht», grübelte Bongers. «Aber die Ergebnisse haben leider letzten Endes nicht dem entsprochen, was wir erwartet hatten. Wir wollten an die guten Resultate der vergangenen Rennen anschließen.»