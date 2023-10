Bestrafter Razgatlioglu meint: Regel gehört angepasst

Als Toprak Razgatlioglu nach dem zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Jerez auf der Auslaufrunde war und seinen Sieg über Alvaro Bautista feierte, kam die Mitteilung: Track-Limits verletzt, eine Position zurück!

Was Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alvaro Bautista (Ducati) in den zweiten Hauptrennen in Portimao und Jerez aufgeführt haben, lässt sich kaum in Worte fassen, so großartig waren die Kämpfe der beiden Ausnahmekönner.

Dass der letzte Lauf der Saison in Südspanien vom FIM WorldSBK Stewards Panel entschieden wurde, dämpfte zwar die Emotionen, tut der vorher gesehenen Action aber keinen Abbruch. Die Situation war eindeutig: Razgatlioglu kam in der letzten Runde ausgangs der letzten Kurve mit dem Hinterrad aufs Grün hinter den Kerbs. Die vorgesehene Strafe dafür: eine Position zurück.

Toprak studierte die Bilder seines Vergehens in kleiner Medienrunde intensiv, bevor er sich dazu äußerte. «Ich habe gewonnen, ich kreuzte als Erster den Zielstrich», schmunzelte der Türke. Dann ernster: «Mir rutschte auf den Kerbs das Hinterrad weg und ich kam aufs Grün. Wären dort keine Kerbs gewesen, wäre ich nicht aufs Grün gekommen. Auf der Außenseite der Kerbs rattert es immer mehr, deshalb rutscht man dort mehr. Ich habe kein Glück.»

Die Meldung, dass er eine Position zurückgestuft wird, kam während der Auslaufrunde, als Razgatlioglu exzessiv feierte. Der Vizeweltmeister erfuhr die Hiobsbotschaft erst, als er in der Boxengasse ankam. «Die Jungs vom Team sagten mir, dass ich Zweiter bin – ab dann gab es keine Burn-outs mehr.»

Toprak kennt die Regeln, stimmt ihnen aber nicht unbedingt zu: «Wenn du einen Vorteil hast, dann sollte diese Regel zur Anwendung kommen. Ich hatte aber keinen Vorteil, weil ich so wenig Grip hatte, dass mein Bike nur rutschte. Ich habe deshalb Zeit verloren. Für mich sind die Regeln manchmal zu restriktiv. Es ist ja nicht so, dass ich gleich aufs Grün fuhr. Ich rutschte und deshalb kam das Hinterrad aufs Grün. Vielleicht sollten die Regeln angepasst werden und man wird nur bestraft, wenn man mit beiden Rädern aufs Grün kommt. Ich weiß, eine Regel ist eine Regel, aber ich hatte keinen Vorteil.»

Bautista, der den Sieg zugesprochen bekam, sieht das anders: «Hätte Toprak das Grün nicht benutzt, wäre er nicht vorbeigekommen.»