So wollte sich Rea nicht von Kawasaki verabschieden

Nach Platz 3 im Superpole-Race stürzte Jonathan Rea im zweiten Superbike-Lauf in Führung liegend. Für sein letztes Rennen mit Kawasaki hatte sich der Rekordweltmeister etwas anderes vorgenommen.

Ein Sieg oder zumindest ein Podium, das hatte sich Jonathan Rea für das letzte Rennen der Superbike-WM 2023 vorgenommen, was gleichzeitig sein letztes Rennen mit dem Kawasaki-Werksteam war. Bekanntlich tritt der Nordire im kommenden Jahr bei Yamaha die Nachfolge von Toprak Razgatlioglu an, der wiederum zu BMW wechselt.

In den ersten vier Runden sahen wir einen Rea wie in seinen besten Zeiten. Der 36-Jährige kam in Führung liegend aus der ersten Runde, nur mit Mühe konnte der zweitplatzierte Razgatlioglu die Pace des Kawasaki-Piloten mitgehen. Doch in Runde 5 rutschte Rea aus und nahm das Rennen als Letzter wieder auf. Zwar konnte er die Hinterbänkler noch einholen, mehr als Platz 17 war aber nicht möglich.



«Ich wollte das Rennen zu Ende fahren – es wäre zu einfach gewesen, das Rennen zu beenden», erklärte Rea seine aussichtslose Fahrt. «Es war wirklich frustrierend, als ich die Front verlor. Ich war am Kurveneingang ein wenig zu schnell, aber ich versuchte, die Kurve zu nehmen und hatte zu viel Schräglage. Die Fußraste war abgebrochen und mein Lenker war nach vorn gebogen, trotzdem konnte ich eine Runde unter 1:41 min fahren. Umso enttäuschter bin ich über das, was hätte sein können. Aber das war unser Rennen. Es fasst die Höhen und Tiefen zusammen, die wir in diesem Jahr erlebt haben. Unglaubliche Höhen, aber auch schwierige Momente.»

Rea stand bereits vorher als WM-Dritter fest. Nach dem Rennen wurde der Rekordweltmeister vom Team mit Applaus erwartet – und verabschiedet.



«Um ehrlich zu sein, habe ich insgesamt ein komisches Gefühl, nicht wegen der Performance oder der Ergebnisse, sondern weil ich ein unglaubliches Team verlasse. Es war mein letzter Tag in Grün und das war seltsam», gab der 119-fache Superbike-Sieger zu. «Natürlich war das nicht das Ergebnis, das ich mir für mein Team gewünscht habe, sie hätten viel mehr verdient. Wir haben aber bewiesen, dass die ZX-10RR immer noch Potenzial hat. Bis zum Sturz hatte ich alles unter Kontrolle und einen wirklich guten Rhythmus. Das Motorrad funktionierte prächtig und marschierte vorwärts. Pere traf die mutige Entscheidung, eine massive Änderung vorzunehmen. Definitiv sind wir nicht kampflos untergegangen.»

Rea hofft auf eine weiterhin gute Beziehung zu den Menschen im Kawasaki-Team.



«Es war eine unglaubliche Partnerschaft. Ich war unglaublich dankbar für die Möglichkeit, dem Team beizutreten. Auf und abseits der Strecke waren sie fantastisch. Sie haben mir in schwierigeren Zeiten den Rücken gestärkt und mich an guten Tagen gepusht. Es hat Spaß gemacht, mit diesen Leuten und einem großartigen Hersteller zusammenzuarbeiten, und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich werde heute Abend ein großartiges Teamessen mit meiner gesamten Crew haben. Aber das soll kein Abschied sein. Diese Menschen sind meine Freunde und werden immer in meinen Gedanken sein. Nächstes Jahr sind wir Nachbarn und ich hoffe, dass ich immer noch in die Hospitality zum Essen eingeladen werde.»

Rea wird bereits am Dienstag in Jerez sein Debüt auf der Yamaha R1 geben.