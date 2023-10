Famoser Domi Aegerter: Zwei Podestplätze in Jerez

Jetzt ist der zweifache Supersport-Champion Dominique Aegerter (GRT Yamaha) auch bei den Besten in der Superbike-Klasse angekommen. In Jerez brillierte der Schweizer im Qualifying, Sprintrennen und zweiten Hauptrennen.

Das Jerez-Wochenende begann für Domi Aegerter hervorragend: Fünfter nach den freien Trainings am Freitag, umjubelter Zweiter im Qualifying am Samstag. Im ersten Rennen lief seine Yamaha von Anfang an nicht gescheit und er wurde mit Elektronikproblemen bis auf den letzten Platz durchgereicht.

Das Sprintrennen am Sonntagvormittag wurde nach eineinhalb Runden abgebrochen, weil Aegerters qualmende Yamaha Flüssigkeit auf der Rennstrecke verteilt hatte und Iker Lecuona (Honda) deswegen stürzte.

Beim Neustart war Domi mit seiner Ersatzmaschine wieder dabei und wurde hinter Seriensieger und Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) Zweiter. Im 35. Rennen gelang dem zweifachen Supersport-Champion der erste Podestplatz in der höchsten Klasse.

Dank diesem Ergebnis stand Aegerter auch für das zweite Hauptrennen auf dem zweiten Startplatz – und brauste erneut aufs Podium! Im Ziel fehlten ihm nur 0,321 sec auf Bautista, der den Sieg zugesprochen bekam, weil Razgatlioglu in der letzten Runde in der letzten Kurve die Track-Limits verletzt hatte.

Für Aegerter war es eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Ausfall im ersten Rennen, Ausfall im Sprintrennen mit anschließendem Abbruch, dann Neustart und zwei Podestplätze.

«Zuerst war ich wütend und enttäuscht, 30 Minuten später sehr glücklich», schilderte der Rohrbacher seine Emotionen. «Das sind die besten Ergebnisse meiner Superbike-Karriere. Nach dem Podium im Superpole-Race war mir nicht ganz klar, ob das als richtiger Podestplatz zählt. Ein Podium ist ein Podium, ich wollt das aber im langen Rennen bestätigen. Meine Pace war großartig, ich glaube, dass Johnny Rea und Toprak die ersten fünf Runden zu schnell angingen für diese Renndistanz. Ich war an Bautista dran und er machte einige Fehler. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn überholen soll und entschied mich dafür, so nahe wie möglich an ihm dranzubleiben. Dann gab es einen fantastischen Kampf zwischen Toprak und Bautista.»

Gab es einen Moment, in dem Aegerter darüber nachdachte, Bautista zu überholen? «Ja, viele sogar», grinste Domi. «Aber um ihn zu überholen, müsste ich viel riskieren. Er machte zwar Fehler und fuhr ein paar Mal eine weite Linie, dann war er aber gleich wieder an Toprak dran – er war viel schneller als Toprak. Ich hätte wahrscheinlich auch eine bessere Pace als Toprak gehabt, aber er fuhr Kampflinie und verlangsamte damit unsere Pace deutlich. Wirklich gekämpft habe ich nicht gegen sie, weil ich ja keinen von ihnen überholt habe. Toprak war so sehr am Limit, dass ich darauf spekulierte, dass er vielleicht mal weitgehen muss und ich den Platz übernehmen kann. Aber das war nicht so. Und meinen eigenen Strich konnte ich mit den beiden vor mir auch nicht fahren.»

Der WM-Achte abschließend: «Jerez gehört nicht zu meinen Lieblingsstrecken, ich war hier aber immer recht erfolgreich, weil die Strecke gut zu meinem Stil passt. Geholfen hat auch, dass ich hier mit dem Superbike ungefähr schon 200 Runden gefahren bin und mit der Grundabstimmung aus den Tests von Anfang an schnell war.»