Alex Lowes (Sturz): «Keine saubere Aktion von Toprak»

Erst in der Zeitlupe wurde deutlich, wie viel Glück Alex Lowes bei seinem Sturz im Superpole-Race der Superbike-WM 2023 in Jerez hatte. Toprak Razgatlioglu war daran nicht schuldlos, sagt der Kawasaki-Pilot.

Alex Lowes hatte sich bereits vor dem Superbike-Finale in Jerez mit warmen Worten von seinem Teamkollegen Jonathan Rea verabschiedet, der zu Yamaha wechselt. Der Engländer wünschte sich, dass er mit dem Rekordweltmeister ein letztes Mal gemeinsam auf das Podium steigen könnte, aber daraus wurde nichts.

Die realistischste Chance bot sich im Superpole-Race, als Lowes in der zweiten Runde Platz 3 belegte und Rea nur 0,2 sec dahinter auf Position 5. Zum Problem wurde der im Sandwich der beiden Kawasaki-Werkspiloten fahrende Toprak Razgatlioglu.

In Runde 3 bremste der Türke den 33-Jährigen am Ende der Start-Ziel-Geraden aus, beim Einlenken berührten sich das Hinterrad der Yamaha und das Vorderrad der Kawasaki. Lowes stürzte und schlug mit dem Kopf gegen das Hinterrad der R1. Durch die Rotation wurde das Visier abgerissen und sein Kopf abrupt in den Nacken geschleudet, außerdem erlitt Lowes Prellungen und Schnitte im Gesicht.

«Toprak überholte mich in der ersten Kurve, und ich hatte das Gefühl, dass es kein sauberes Manöver war. Von außen sieht es nicht so aus, aber so wie er sich vor mich setzte und verzögerte, ließ er mir keinen Platz», kritisierte Lowes. «Ich möchte mich nicht über die Aktion beschweren, denn ich mag die Art, wie er fährt – das zweite Rennen war für die Fans fantastisch. Trotzdem ist es schade um den Sturz, und ich hatte Glück, dass ich mit dem Schrecken davongekommen bin. Der Aufprall war heftig. Jetzt habe ich ein paar Stiche um die Augen herum und eine ziemlich starke Schwellung im Gesicht.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Bautista und Aegerter © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Florian Alt © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Öttl und Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Aegerter Zurück Weiter

Für den zweiten Lauf erhielt Lowes Startverbot. «Es ist wirklich ein Jammer, die Saison auf diese Weise zu beenden», ärgerte sich der Vater von Zwillingen. «Im Warm-up hatten wir eine kleine Änderung an der Front vorgenommen, was sich wirklich gut anfühlte. Vor dem Abbruch führte ich das Superpole-Race an. Ich hatte einen guten Start und konnte einige gute Überholmanöver zeigen. Auch beim Restart fühlte ich mich gut, und es war offensichtlich, dass wir um das Podium kämpfen würden. Es ist traurig, dass Jonathan seine letzten Rennen in Grün gefahren ist, aber ich zolle ihm großen Respekt und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.»

Lowes beendete die Superbike-WM 2023 als Elfter, seine bisher schlechteste Saison als Kawasaki-Werkspilot.