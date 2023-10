Am Montag offiziell: Rinaldi mit Motocorsa Ducati

Bei der Superbike-WM in Jerez fuhr Michael Ruben Rinaldi sein letztes Rennen für das Ducati-Werksteam, am Montag beginnt für den 27-Jährigen aus Rimini ein neuer Lebensabschnitt.

Mitte Juli erfuhr Michael Rinaldi, dass er seinen Platz im Ducati-Werksteam verliert und für 2024 an Supersport-Weltmeister Nicolo Bulega abtreten muss. Versuche, den Italiener in einem anderen Werksteam unterzubringen, scheiterten. Seit Mitte Oktober wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com, dass der 27-Jährige im nächsten Jahr für das Team Motocorsa Ducati fahren wird. Am Montag wird es offiziell, bereits am Dienstag wird Michael mit seinem neuen Team in Jerez testen, sofern sich seine Schulterverletzung aus dem zweiten Rennen am Sonntag als nicht zu schwerwiegend erweist.

Drei Jahre fuhr Rinaldi die rote Göttin im Aruba-Werksteam und eroberte in dieser Zeit vier Siege und 20 Podestplätze. Der Mann aus Rimini ist der Einzige neben den drei Leitfiguren Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea, der seit 2022 ein Rennen gewonnen hat.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Bautista und Aegerter © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Florian Alt © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Öttl und Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Aegerter Zurück Weiter

Jerez war ein emotionales Wochenende für Rinaldi, auch wenn er mit den Plätzen 8, 11 und 6 unter seinen Möglichkeiten blieb. Immerhin konnte er noch den fünften WM-Rang erobern.

«Für mich als Italiener war es sehr besonders, für das Werksteam von Ducati zu fahren», erzählte Rinaldi. «Das waren drei unglaubliche Jahre, ich möchte allen im Aruba-Team und bei Ducati danken. Auch in schweren Momenten waren wir ein Team und stellten uns den Dingen. Gerede von außen hatte nie einen Einfluss auf unsere Gruppe. Das hat mir sehr dabei geholfen, als Mensch und Fahrer zu wachsen. Unsere Reise ist jetzt zu Ende, innerlich weine ich. Natürlich werde ich es vermissen, ein Werksfahrer dieses Teams zu sein Es ist schwierig zu erklären, wie tief dieses Gefühl für mich als Italiener geht. Andererseits ist es an der Zeit weiterzuziehen und jeder versteht das. Das war ein wichtiges Kapitel in meinem Leben, ich konnte viele Erfahrungen sammeln. Wie überall im Leben beginnen und enden Dinge, du musst die positiven Sachen mitnehmen.»

«Ich kam nicht in diesen Sport, weil ich in einem Werksteam sein wollte», ergänzte der fünffache Laufsieger. «Die Hingabe brachte mich hierher und der Wille zu siegen. Wenn ich das mit einem Mechaniker und einem Motorrad erreichen kann, dann mache ich das. Aber natürlich macht es mich sehr stolz, dass ich die Farben des Ducati-Werksteams drei Jahre lang tragen durfte. Was die Resultate betrifft, kommt es aber nicht darauf an. Ich brauche nur ein gutes Bike, das ist alles.»