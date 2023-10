Michael Rinaldi (6.): Fast gestürzt, Schulter kaputt

Beim Finale der Superbike-WM 2023 auf dem Circuit de Jerez kämpfte Michael Rinaldi erfolgreich um Platz 5 der Gesamtwertung. Dafür musste der Ducati-Werkspilot im zweiten Lauf über seine Schmerzgrenze gehen.

Das ganze Jerez-Wochenende haderte Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi mit seiner Panigale V4R. Nach Platz 11 in der Superpole und den Plätzen 8 und 11 im ersten Lauf und Sprintrennen hatte der 27-Jährige im zweiten Lauf mit nur drei Punkten Rückstand auf Intimfeind Axel Bassani (Ducati) dennoch die Chance, die Superbike-WM 2023 in den Top-5 zu beenden. «Es war ein hartes Wochenende. Ich hatte Probleme, das Motorrad zu verzögern», beklagte sich der Italiener im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Daran haben wir seit Freitag gearbeitet. Das Warm-up lief dann gut. Während der Trainings dachte ich, dass ich mit einem weicheren Reifen schneller sein kann. Als wir aber die Reifen wechselten, war meine Rundenzeit aber eineinhalb Sekunden langsamer. Das fand ich seltsam. Bis zum letzten Rennen hat das Team hart gearbeitet, damit das Motorrad so schnell wie möglich ist.»

Mit großem Siegeswillen trat der Italiener seinen letzten Einsatz für Aruba.it Ducati an und lag bis Runde 16 auf der dritten Position. Gerade einmal 0,312 sec trennten Rinaldi vom Spitzenreiter Álvaro Bautista (Ducati). «Es war ein wirklich gutes Rennen bis vier Runden vor Schluss», ärgerte sich der Ducati-Pilot. «In Kurve 11 rutschte ich übers Vorderrad. Ich habe meine ganze Kraft gebraucht, um auf dem Motorrad zu bleiben. Dabei musste ich hart am Lenker ziehen.»

Zwar schaffte es Rinaldi, den Sturz zu vermeiden, jedoch verletzte er sich dabei an seiner rechten Schulter. Noch vier Runden zu fahren, kämpfte der fünffache Superbike-Sieger gegen den Schmerz. Am Ende brachte er Platz 6 nach Hause. «Ich spürte sofort etwas in meiner Schulter. Beim Bremsen fiel ich fast vom Motorrad, weil ich keine Kraft mehr hatte», erklärte er. «Schmerzbedingt musste ich es ruhiger angehen lassen. In der letzten Runde fuhr ich wegen der Schulter eine Sekunde langsamer. Deshalb hat mich die Gruppe zum Schluss überholt.»

Es waren gleich drei Piloten, die Rinaldi aufschnupften: Die Yamaha-Piloten Dominique Aegerter und Remy Gardner sowie Ducati-Privatier Danilo Petrucci.

Für Platz 5 in der Meisterschaftswertung war Rinaldi aber bereit, alles zu geben. «Jetzt habe ich Schmerzen, aber am Ende erreichte ich mein Ziel. Ich nehme die Strafe auf mich, denn das war es wert», tröstete sich Rinaldi.

Für den anstehenden Wintertest in Jerez am Dienstag und Mittwoch nächster Woche kommt die Schulterverletzung ungelegen. Für Rinaldi steht als Nächstes ein Arztbesuch an. Die nächsten Schritte zur Vorbereitung auf die Tests sehen wie folgt aus: «Ich bespreche mit meinem Team und dann werden wir sehen, was der Arzt sagt. Ich hoffe, dass nichts gerissen ist. Zur Not nehme ich Schmerzmittel. Wenn ich dann immer noch Schmerzen habe, müssen wir schauen.»

Nach Platz 5 in der Weltmeisterschaft und dem Ende als Ducati-Werksfahrer geht Rinaldi 2024 für Motocorsa Ducati an den Start. In Jerez sollen die ersten Tests im neuen Rennstall erfolgen.