Florian Alt (Honda) hat sich um 14 sec gesteigert

Wildcard-Fahrer Florian Alt (Holzhauer Honda) lernte bei seinem Debüt in der Superbike-WM in Jerez mit jeder Runde dazu und lag im Sprintrennen mit seiner Fireblade sogar kurzzeitig auf Platz 17.

Mit dem ersten Einsatz in der Superbike-WM sind Florian Alt und sein Holzhauer-Honda-Team zufrieden, über das Wochenende verbesserten sie sich stetig.

«Im ersten Rennen fehlten uns eine Minute und sieben Sekunden auf die Spitze. Im zweiten waren es nur noch 53 Sekunden», erklärte der 27-jährige IDM-Champion, der Oliver König (Orelac Kawasaki) hinter sich lassen konnte. «Was ich beachtlich fand, ist, dass wir mit dem Serienmotorrad nur eine gute Sekunde pro Runde auf Lecuona auf der Werks-Honda verloren haben. Das ist eine gute Messlatte, das kann sich sehen lassen.»

Im Superpole-Rennen überquerte der Holzhauer-Pilot die Ziellinie auf Platz 18. Bis zur letzten Runde lag er sogar auf Position 17, musste aber wegen mangelndem Sprit seinen Platz an König abgeben.

«Das Problem war, dass der Sprit bei der Beschleunigung so stark nach hinten geht, dass die Spritpumpe kurz leerlief», bedauerte Alt. In der Vorbereitung auf Jerez wurde der Standardtank in Eigenarbeit vergrößert und nach hinten verlängert. «Wir brauchen zweieinhalb Liter Restsprit im Tank, damit die Benzinpumpe konstant ansaugt. Nach dem Rennabbruch hat es das Team versäumt, die verfahrenen 200 ml Sprit nachzukippen.»



Nach seinem ersten Einsatz in der Superbike-WM steht für Flo Alt fest: Er würde 2024 gerne mehr solche Rennen bestreiten.