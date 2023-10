Philipp Öttl stark: So viele Punkte holte er noch nie

Die letzten vier Events der Superbike-WM 2023 fuhr Philipp Öttl im Team Go Eleven Ducati in beeindruckender Form. In Jerez eroberte er mit den Rängen 6, 6 und 7 so viele Punkte wie an keinem Wochenende zuvor.

Mit den Positionen 11, 6 und 5 (20 Punkte) startete Philipp Öttl hervorragend in die Saison, doch erst nach der Sommerpause konnte er wieder an diese Form anknüpfen. In Magny-Cours wurde er 9., 10. und 10., in Aragon 6., 8. und 7. (21 Punkte), in Portimao 11., 10. und 9. und beim Abschluss in Jerez 6., 6. und 7. Die 22 Punkte in Andalusien markieren Öttls Bestleistung in der Superbike-WM.

Seinen Platz im Go-Eleven-Team muss er für 2024 an Andrea Iannone abtreten, seine Leistungen in den letzten vier Events haben aber viel Eindruck hinterlassen. Im Hintergrund wird alles versucht, dass wir den Bayer auch nächstes Jahr in dieser Meisterschaft sehen, noch gibt es aber nichts Konkretes zu berichten.

Philipp beschränkte sich deshalb im Gespräch mit SPEEDWEEK.com auf die Ereignisse in Jerez. «Im Superpole-Race war die Entscheidung richtig, dass wir uns nach dem Abbruch und für den Neustart erneut für den ganz weichen Hinterreifen entschieden, das hat mein Crew-Chief gut gemacht», lobte der 27-Jährige. «Ins zweite Hauptrennen kam ich nicht so gut rein, wurde im Verlauf aber immer stärker. Zum Schluss konnte ich Redding und Locatelli überholen, das war aber hart, weil die BMW auf der Geraden sauschnell war. Gegen Locatelli war es einfacher. Mit dem Wochenende bin ich voll zufrieden. Wenn man in diesem Feld in die Top-10 fährt, das passt.»

Öttl weiß, dass seine hervorragenden Leistungen ein paar Wochen zu spät kamen, viele Entscheidungen bezüglich der nächsten Saison wurden bereits vor der Sommerpause im Juni und Juli getroffen. Aus der Sommerpause kam der Ducati-Pilot offensichtlich gestärkt zurück. Was war passiert? «Ich habe gut trainiert und viel nachgedacht», schilderte Philipp. «Abends saß ich nicht vor dem Fernseher, sondern habe überlegt. Als es dann wieder losging, habe ich mein Ding durchgezogen und das Fahren genossen, das hat funktioniert.»

Das Team Go Eleven hat sich in erster Linie aus Marketinggründen für den vier Jahre wegen Doping gesperrten, ehemaligen MotoGP-Fahrer Iannone entschieden – das weiß auch Öttl. Viele im SBK-Paddock sind der Meinung, dass sich der Italiener nach so langer Pause sehr schwertun wird, Top-10-Ergebnisse wie Öttl zu erzielen.

«Das war Philipps Tag, er hatte zwei sehr solide Rennen mit Entschlossenheit und Comebacks nach schwierigen Starts», urteilte Teammanager Denis Sacchetti. «Es wäre schwer gewesen, es besser zu machen. Ich möchte Philipp, seinem Vater Peter und unserem gesamten Team für diese Saison danken. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber immer Spaß und die gemeinsame Zeit verging wie im Flug. Besonders seit dem Sommer konnten sowohl Philipp als auch wir unser Potenzial unter Beweis stellen und die Ergebnisse erzielen, die wir uns zu Beginn des Jahres erhofft hatten. Ich wünsche Öttl alles Gute für die Zukunft, er hat es verdient, großartige Ergebnisse zu erzielen!»