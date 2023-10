SBK 2023 ist vorbei: Alle Weltmeister und Preisträger

Mit dem Meeting in Jerez ist die Superbike-WM 2023 Geschichte. Am Sonntagabend wurden alle Weltmeister und die herausragenden Piloten der diesjährigen Saison geehrt.

Abgesehen von den später stattfindenden FIM-Awards war die ‹Prize Giving Show› am Sonntagabend der vorläufig letzte Akt der Superbike-WM 2023. Die Veranstaltung fand in Jerez im würdigen Rahmen des ‹Museos de la Atalaya› statt. Fast das gesamte Paddock fand sich ein, denn auch Piloten der Supersport-WM 300, die ihr Saisonfinale bereits vor vier Wochen in Portimão hatten, wurden geehrt.

Medaillen wurden an die Top-3 jeder Kategorie übergeben. In der Superbike-WM waren das Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki), in der Supersport-Next-Generation Bulega, Stefano Manzi (Yamaha) und Marcel Schrötter (MV Agusta) sowie in der 300er-Serie Buis, Jose Luis Perez Gonzalez (Kawasaki) und Mirko Gennai (Yamaha).

Als Weltmeister wurden Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Nicolò Bulega (Aruba.it WorldSSP) und Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) gewürdigt.

Dazu erhielt Axel Bassani (Ducati) die Auszeichnung als bester Superbike-Privatier.

Die Tissot Superpole-Awards für die meisten Pole-Positions wurden von Bautista (SBK-WM), Bulega (SSP-WM) und Matteo Vannucci (SSP-300/Yamaha) gewonnen. Der Pirelli Best-Lap-Award der jeweiligen Kategorie für die meisten schnellsten Rennrunden ging an Bautista (SBK-WM), Bulega (SSP-WM) und Fenton Seabright (SSP-300/Kawasaki),