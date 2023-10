Garrett Gerloff (BMW): Pech, Stürze und Bedauern

Nach einer starken Saison hatte sich Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff das letzte Rennwochenende besser vorgestellt: Bei der Superbike-WM in Jerez machte er des Öfteren mit dem Asphalt Bekanntschaft.

Garrett Gerloff und sein Team Bonovo action BMW erlebten in Jerez keinen idealen Saisonabschluss. Am Freitag war der Amerikaner trotz Sturz mit Platz 9 der schnellste BMW-Pilot. «Ich bin wirklich frustriert, denn ich hatte mir vorgestellt, dass dieses Wochenende ganz anders und besser laufen würde. Ich hatte einfach Pech», bedauerte Gerloff. «Ich hatte am Freitag in meiner ersten Runde einen Sturz und habe fast die gesamte Session verpasst. Das hat uns allen einen bitteren Beigeschmack hinterlassen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Bautista und Aegerter © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Florian Alt © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Öttl und Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Aegerter Zurück Weiter

«Auch die Qualifikation war nicht großartig. Ich war nur zwei oder drei Zehntelsekunden hinter dem zweiten Platz, fand mich aber in der dritten Startreihe wieder», ärgerte sich der Texaner.

Im ersten Rennen am Samstag nahm das Pech seinen Lauf. Zwischenzeitlich um Platz 6 kämpfend, ging er zu Boden und rettete sich als 14. über die Ziellinie.

Im Superpole-Race profitierte er vom Neustart und lag knapp hinter der Spitze. Zur Mitte des Rennens ging Gerloff erneut zu Boden. Daraus resultierend startete er im zweiten Rennen nur von Platz 11. Mit Platz 9 im Ziel gelang dem 28-Jährigen zumindest ein ordentliches Ergebnis. «Das war ein schwieriges Wochenende. Ich dachte wirklich, dass wir um mehr kämpfen.»

Trotz der Umstände beim Saisonfinale auf dem Circuito de Jerez blickt er positiv auf die Saison 2023 zurück. «Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr einige Erfolge erzielen konnten. Wir sicherten uns eine Pole-Position und vier Top-5-Platzierungen», bemerkte Garrett, der als WM-Zwölfter mit 144 Punkten bester BMW-Pilot ist. «Das kann uns zufrieden stimmen, aber sicherlich wollen wir mehr. Und wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind. Wir werden uns nächstes Jahr stark zurückmelden.»

Garrett Gerloff fährt auch 2024 für das Bonovo-Team, als neuen Boxennachbar bekommt er den Engländer Scott Redding. Der erste Test ist am 31. Oktober in Jerez.