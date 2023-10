Aruba.it und Ducati: Gegenseitiges Schulterklopfen

Der Gewinn der Superbike-WM 2023 durch Álvaro Bautista beim Saisonfinale in Jerez war reine Formsache. Aruba-Boss Stefano Cecconi und Ducati-CEO Claudio Domenicali schweben im siebten Himmel.

Auch wenn klar war, dass Álvaro Bautista angesichts nur zwei fehlender Punkte bereits im ersten Rennen seine zweite Superbike-Weltmeisterschaft gewinnen würde, war das letzte Rennwochenende der Saison 2023 packend und extrem unterhaltsam.



Das ahnten wohl auch die spanischen Fans, die mit 39.195 so zahlreich wie noch nie zur seriennahen Weltmeisterschaft nach Jerez kamen.

Großer Gewinner war Lokalmatador Álvaro Bautista, Ducati und Aruba.it. Der 38-Jährige gewann beim Finale nicht nur alle drei Rennen, der Weltmeister erreichte insgesamt 27 Siege bei 36 Rennen, was ein Rekord ist. Außerdem sorgte er, punktgleich mit Pata Yamaha, auch für den Gewinn der Teamwertung – seine besseren Einzelergebnisse gaben den Ausschlag. Die Konstrukteurswertung hatte man bereits nach Lauf 1 in Portimão gewonnen. Somit gehen alle Titel an Ducati, denn mit Axel Bassani stellt man auch den besten Privatier und mit Danilo Petrucci den besten Rookie.

Ein historischer Moment, meint Ducati-Geschäftsführer Claudio Domenicali. «Álvaro Bautista und die Ducati Panigale V4 R sind die beste Kombination, die sich ein Enthusiast wünschen kann», schwärmte der Italiener. «Die unglaubliche Leistung des Motorrads und die von ihm technisch und psychologisch geführte Meisterschaft, in der er einen Rekord für Siege in einer Saison aufgestellt hat, haben jedes Rennwochenende zu einem Spektakel gemacht. Diese Kombination machte ein Ergebnis möglich, das uns mit Freude erfüllt und das alle Entscheidungen, die Ducati in den letzten Jahren getroffen hat, bestätigt. Die Wiederholung des Fahrertitels und des Herstellertitels war keine Selbstverständlichkeit. Eine besondere Erwähnung verdient Stefano Cecconi, der seit neun Jahren mit uns zusammenarbeitet und wesentlich dazu beigetragen hat, Ducati wieder an die Weltspitze zu führen.»

Aruba-Boss Cecconi ist nicht nur Hauptsponsor, sondern auch Eigentümer des Teams und fungiert als Teamchef. Als der Unternehmer 2015 das Ducati-Werksteam übernahm und mit der Panigale V2 unterlegen war, ließ sich Cecconi nicht entmutigen.

Der Vertrag mit Ducati läuft bis einschließlich 2024. «Dieses Ergebnis macht uns sehr glücklich und stolz. Nicht nur, weil es die außergewöhnliche Arbeit von Álvaro und dem gesamten Team unterstreicht, sondern auch als Beweis, dass der letztjährige Sieg auf einem sehr soliden Fundament ruhte», meinte ein zufriedener Cecconi. «Von außen betrachtet sah es vielleicht so aus, als hätten wir die Saison im Griff. Wir mussten aber wir viele Hindernisse überwinden, einige eigene Fehler und hartnäckige Gegner, die wie immer unglaublich stark waren. Aber Álvaro und das ganze Team haben immer mit klaren Ideen, starker Entschlossenheit und auch mit einigen Meisterleistungen wie dem letzten Rennen in Portimão reagiert, das meiner Meinung nach in die Superbike-Geschichte eingehen wird. In der nächsten Saison feiern wir das 10-jährige Bestehen unserer Partnerschaft, die uns sowohl im Fahrerlager als auch bei unserer täglichen Arbeit im Bereich der IT- und Cloud-Projekte vereint und entschlossen hat. Wir ernten jetzt die Früchte einer langen und intensiven Arbeit.»