SBK-WM 2024: Die 5 Verlierer des Transferkarussells

Das Feld der Superbike-WM 2024 umfasst 24 Stammfahrer, Ducati und Yamaha sind mit je sechs Piloten am stärksten vertreten. Fünf müssen sich eine andere Rennserie suchen.

Mit der Verpflichtung von Philipp Öttl im Yamaha-Team GMT94 ist einer der letzten noch verfügbaren Plätze für die Superbike-WM 2024 vergeben worden. Bradley Ray wird bei Motoxracing Yamaha bleiben und bei Kawasaki Puccetti deutet vieles darauf hin, dass es mit Tito Rabat weitergeht.

Fünf Fahrer sind beim Stühlerücken leer ausgegangen. Loris Baz, dieses Jahr Gesamt-16., musste seinen Platz bei Bonovo action BMW an Scott Redding abgeben und sucht in der Britischen und US-Superbike-Meisterschaft nach einem neuen Team. Der Franzose kann sich auch Einsätze in der Endurance-WM vorstellen.

Lorenzo Baldassarri (18.) verliert seinen Platz bei GMT94 an Öttl und kehrt voraussichtlich in die Supersport-Klasse zurück, wo er 2022 hinter Domi Aegerter Vizeweltmeister war.

Das Team Petronas MI Honda hievt seine beiden diesjährigen Supersport-Fahrer Tarran Mackenzie und Adam Norrodin für 2024 ins Superbike-Team, Hafizh Syahrin (21.) und Eric Granado (null Punkte) brauchen neue Jobs. Syahrin überlegt in der Asiatischen Meisterschaft zu fahren, auch die Endurance-WM ist vorstellbar. Granado startete dieses Jahr parallel zur Superbike-WM in der MotoE und will dort weitermachen.

Oliver König (null Punkte) stieg nach der Saison 2021 aus der Supersport-300-Klasse direkt in die Superbike-WM auf. In den zwei Jahren seither hat der Tscheche in 66 Rennen mickrige drei Punkte erobert, als 15. in Mandalika 2022 und als 14. auf Phillip Island im gleichen Jahr. Sein Team Orelac Kawasaki startet 2024 nur noch in der Supersport-WM (mit zwei Ducati), König wechselt in die Endurance-WM.

Als Ersatz für Orelac kommt das deutlich stärker einzuschätzende Team Marc VDS Ducati in die Superbike-WM und tritt mit dem ehemaligen Supersport-Champion und langjährigen GP-Fahrer Sam Lowes an.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Fett = offiziell bestätigt