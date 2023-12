Alex gegen Sam Lowes: Aus Brüdern werden 2024 Gegner

Der Tag, an dem Kawasaki-Pilot Alex Lowes in der Superbike-WM 2024 auf seinen Bruder Sam mit der MarcVDS-Ducati treffen wird, rückt näher. Das Duell der Zwillinge wird in der neuen Saison für zusätzliche Würze sorgen.

Für Alex und Sam Lowes wird die Saison 2024 ungewohnt sein. Denn bisher unterstützten sich die Zwillinge an den Rennwochenenden der Superbike-WM und Moto2 gegenseitig, fortan werden die Brüder Gegner sein. Bereits 2014 hätten sich ihre Wege in der seriennahen Weltmeisterschaft kreuzen können, nachdem Sam die Supersport-WM 2013 gewann und Alex als Champion der BSB in die Weltmeisterschaft wechseln wollte.

Doch Sam entschied sich seinerzeit für den Wechsel ins Fahrerlager der MotoGP, wo er zehn Moto2-Siege und 26 Podestplätze feierte. «Ich erinnere mich noch gut an unsere Gespräche im Jahr 2013, als es [bei Sam] um die Superbike-WM oder Moto2 ging. Als SBK-Werksfahrer würde man besser verdienen, aber er war sich sicher, GP-Siege erreichen zu können», erzählte Alex. «Und er hat viel mehr erreicht als nur einen. Ich bin stolz auf ihn und es war mir eine Freude, diese schönen Momente mit ihm zu teilen.»

Auch wenn beide das anstehende Bruder-Duell herunterspielen, so werden sie im direkten Duell dennoch einen inneren Konflikt haben. «Wenn wir zeitgleich auf der Strecke sind und einander beobachten, kann ich ihm sagen, was er besser machen kann und er mir – davon können wir beide profitieren», meinte Alex im Gespräch mit Bikesportnews. «Aber ich werde versuchen, jeden Gegner gleichzubehandeln. Wenn sich die Möglichkeit bietet, ihn zu überholen, werde ich es garantiert nicht weniger konsequent versuchen, sondern eher mehr. Ich habe nicht vor, dass er vor mir das Ziel erreicht.»

Der Kawasaki-Werkspilot weiter: «Sporadisch schickt er mir Videos, in denen er mir zeigt, dass er vorn liegt. Es wird eine große Motivation für mich sein, dass er mich damit nicht nerven kann, wenn er mich schlägt. Wir fahren verschiedene Motorräder und werden uns bekämpfen. Ich freue mich darauf, weil es auf persönlicher Ebene in den Medien darum gehen wird, wer der schnellere von uns beiden ist. Bei allem, was wir tun, sind wir konkurrenzfähig. Also werde ich mit ihm zu jedem Rennen reisen und mehr Zeit mit ihm verbringen. Ich denke, es wird ein angenehmes Jahr, und wenn man es genießt, wird es umso besser.»