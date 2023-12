Toprak bei BMW: Garrett Gerloff erwartet Rekorde

Das Debüt von Toprak Razgatlioglu auf der M1000RR rückt näher. Nicht nur Superbike-Fans weltweit schauen am Montag gespannt auf Portimão, auch Garrett Gerloff vom BMW-Team Bonovo action.

Am 4. Dezember ist es so weit, dann wird sich Toprak Razgatlioglu in Portimão erstmals in den Sattel der BMW M1000RR schwingen und die ersten Runden mit dem bayerischen Motorrad fahren. Die Verpflichtung des Weltmeisters von 2021 ist der letzte Beweis, wie entschlossen BMW den Erfolg in der Superbike-WM anstrebt. Außerdem wird derzeit ein Testteam etabliert, was für schnellere Fortschritte sorgen sollte.

Razgatlioglu wird bei ROKiT BMW Teamkollege von Michael van der Mark, mit dem er bereits 2020 bei Yamaha die Garage teilte. Auf den Türken ruhen große Hoffnungen, denn in der Gesamtwertung der Superbike-WM 2023 schaffte es keiner der vier BMW-Piloten in die Top-10. Als WM-Zwölfter mit 144 Punkten hielt Garrett Gerloff vom deutschen Team Bonovo action die weiß-blaue Fahne hoch.

«Es ist wirklich cool, wie sehr sich BMW für das Superbike-Projekt einsetzt», lobte Gerloff das anhaltende Engagement. «Ich weiß, dass wir mit Toprak und den Fahrern, die bereits dabei sind, das Programm ein ganzes Stück nach vorn bringen können. Ich denke, es wird ein aufregendes Jahr für uns werden.»

Durch seine Zeit im Yamaha-Team Giansanti Racing hat auch der Texaner eine Verbindung zu Razgatlioglu und hatte Einblick in seine Daten. Glaubte Gerloff noch vor wenigen Monaten, dass der extreme Fahrstil des 27-Jährigen nicht für die M1000RR geeignet ist, hat er mittlerweile seine Meinung geändert.

«Ich glaube, das Bike wird ihm gefallen. Durch die Fortschritte, die wir beim Bremsen gemacht haben, glaube ich nicht, dass er sich weit von dem entfernt fühlen wird, wo er war», meinte Gerloff. «Offen gesagt glaube ich nicht, dass er Probleme haben wird. Ich denke eher, dass er genauso schnell oder wahrscheinlich sogar schneller sein wird. Er wird sich gut einarbeiten und ich wäre überrascht, wenn er beim zweiten Test keine Rundenrekorde aufstellen würde.»